貓奴福音 新加坡擬廢組屋禁養令 最快年底實現

在過去三年中，新加坡公民桑妮一直把愛貓藏匿在組屋中飼養。（路透）

新加坡 組屋（政府建造的公共房屋）住戶禁貓令即將解除，這項禁令已實施了34年。對於愛貓族來說，是一大福音。

央廣報導，30歲的新加坡公民桑妮（Sunny）過去三年一直藏匿一隻名叫「Mooncake」的貓科動物逃犯。她說，「貓比狗安靜得多。如果他們允許狗，我不明白為什麼不能養貓」。桑妮要求不用她的全名，因為她不想冒著貓被帶走的風險，或被罰款4000新加坡幣（約3007美元）。

新加坡當局很少執行禁貓令，該禁令適用於居住的新加坡政府建造的組屋，長期以來一直受到愛貓人士的批評。

新加坡360萬人口中，80%居住在組屋。自1989年起禁止在組屋養貓，理由是貓與狗不同，自主性比較強，容易自行走出家外，可能在組屋管圍內大小便，造成衛生問題。

目前仍不清楚是什麼原因讓新加坡政府做出這項改變。但轉捩點似乎是2022年的一項官方調查顯示，90%的受訪者同意貓是適合飼養的寵物，包括在組屋內。

當局正就「貓管理規則」對公眾進行調查；該規則將於2024年底實施。若規則順利通過，日後組屋居民只要取得執照，以及在貓隻體內植入晶片 後，便可以養貓，每戶最多2隻。首次申請執照者，必須先完成基本寵物護理技巧的免費網路課程。

據了解，狗沒有受到類似禁令，但僅限於每個家庭一隻，並且限定某些品種和大小。例如，小型貴賓犬可以，黃金獵犬則不行。