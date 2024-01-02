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「早餐之王」創最好吃bills店 澳洲酪梨吐司教父54歲逝

綜合報導
有「酪梨吐司教父」之稱的澳洲名廚格蘭傑（Bill Granger）逝世，享年54歲。(取材自Instagram)
有「酪梨吐司教父」之稱的澳洲名廚格蘭傑（Bill Granger）逝世，享年54歲。(取材自Instagram)

澳式酪梨吐司曾在早餐界掀起一陣旋風，有「酪梨吐司教父」之稱的澳洲名廚格蘭傑（Bill Granger）驚傳逝世，享年54歲，許多饕客聞訊都感到相當不捨。

BBC報導，格蘭傑在去年聖誕節於英國倫敦一家醫院過世，享年54歲，妻子和三個女兒陪伴在側，死因尚未公開。

澳洲名廚格蘭傑在IG上分享的美食照片。(取材自Instagram)
澳洲名廚格蘭傑在IG上分享的美食照片。(取材自Instagram)

格蘭傑的社群網站Instagram帳號去年12月27日發布訃聞稱，「他將被銘記為『早餐之王』，因為他把樸實無華的食物，變成充滿陽光的特別食物，並推動澳洲非正式和公共飲食在世界各地的發展。他將被世人所懷念。」

格蘭傑出身於澳洲墨爾本，自學成才後於1993年開設第一間bills早午餐店，如今...
格蘭傑出身於澳洲墨爾本，自學成才後於1993年開設第一間bills早午餐店，如今在日本東京、南韓首爾、英國倫敦等全球範圍內擁有19家分店。(取材自Instagram)

格蘭傑出身於澳洲墨爾本，擁有過人的廚藝天賦，自學成為一名廚師、餐廳老闆和美食作家。格蘭傑於1993年開設第一間bills早午餐店，2002年bills被紐約時報譽為「全世界最好吃的早餐店」，如今在日本東京、南韓首爾、英國倫敦等全球範圍內擁有19家分店。

澳洲名廚格蘭傑在IG上分享的美食照片。(取材自Instagram)
澳洲名廚格蘭傑在IG上分享的美食照片。(取材自Instagram)

讓他名留青史的是1990年代將酪梨放進吐司，結果風靡全球，成為「澳式早餐」的經典。

他30年內出版了14本烹飪書，並製作五個電視烹飪節目。2023年1月，格蘭傑被授予澳洲國家勳章，以表彰其對旅遊業和飯店業的貢獻。

澳洲名廚格蘭傑在IG上分享的美食照片。(取材自Instagram)
澳洲名廚格蘭傑在IG上分享的美食照片。(取材自Instagram)

電視名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）也在IG上表達哀悼，稱格蘭傑是「一個了不起的人」和擁有「善良、平靜的靈魂」，欣賞他在食物中所表達的一切。

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