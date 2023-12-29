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巴黎詐騙新招 街友路中放透明乞兒杯 路人踢倒逼捐錢

聯合新聞網
巴黎街友使用透明杯子「假乞討真行騙」，路人只要踢倒就會被迫「捐錢」。（取材自TikTok）
巴黎街友使用透明杯子「假乞討真行騙」，路人只要踢倒就會被迫「捐錢」。（取材自TikTok）

法國巴黎是許多人心目中的夢幻城市，美國一名網紅六年前搬到巴黎居住。不過近期她發現該地街上的街友會用一種行騙手法乞討，決定拍影片提醒遊客小心上當。

據每日郵報（Daily Mail）報導，34歲的羅林斯（Amanda Rollins）六年前從美國的麻省搬到法國巴黎居住。她常在社群媒體上分享在法國生活的點點滴滴或是旅遊妙招，因此吸引了近百萬的粉絲。

近期她在TikTok上發影片表示，她在街上發現街友乞討的方式變成一種「行騙手法」，街友會刻意用透明的杯子乞討，通常他們會在杯子裡面放一些零錢，並刻意把杯子放在人來人往的路中央，一旦有人打翻杯子，就藉此強迫對方捐錢。

她提到，這些街友待的地點都是固定的，但他們不是真的乞討，而是透過上述的方式行騙，因此警方也會到場取締他們。羅林斯自己就曾經遇過一次，在打翻杯子拒絕捐錢以後，對方就對她破口大罵。

羅林斯說，這種行騙手法就是看準了踢倒的人會感到愧疚，就會掏出錢來，如果沒有，街友就開始變得咄咄逼人直到對方掏錢為止。她提醒，如果遇上這種行騙手法，即使對方大聲罵人也不要捐錢給對方，直接離開就好。

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