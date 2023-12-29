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特斯拉結凍車主開不了車門 網笑：使用前先解凍

聯合新聞網
塞薩伊的車門因為天寒結凍導致打不開。（取材自TikTok）
塞薩伊的車門因為天寒結凍導致打不開。（取材自TikTok）

天氣愈來愈冷，美國馬里蘭州當地一名特斯拉女車主日前準備開車時，發現自己的車門手把被「冰封」結凍，導致她根本開不了車門。

據每日郵報（Daily Mail）報導，車主塞薩伊（Khadijah Ceesay）將自己的經歷拍成影片分享到TikTok，短短幾天就有將近200萬次點閱率。影片中可以看見她的車外層覆蓋了一層霜，本來應該用手指輕壓門把右側，就能讓門把左側突起開門，但是影片中門把疑似「結凍」了，不管她多大力按壓，都是一動也不動。

塞薩伊在影片中無奈地笑說，真的沒想過這種事會發生，她趕著要去上班，不知道該怎麼辦，影片上還打上：「特斯拉給我出來解釋」的字樣。後來她試著打開後車廂，終於從後車廂爬進車子裡。

不少網友留言笑說：「你使用前要先解凍啊」、「所以買特斯拉要先買車庫啊」；其實特斯拉針對這樣的情形已經提出解方。

特斯拉的車主使用手冊指出，這款平面手把通常是搭載在Model Y和Model 3的車型。特斯拉有一項冬季設定，只要開啟就不會發生類似情形；如果真的遇到門把結冰，車主也可以用App解鎖。

特斯拉 馬里蘭州 TikTok

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