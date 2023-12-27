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馬遜森林大旱 科學家憂末日近

綜合報導
亞馬遜森林2023年遭受有史以來最嚴重乾旱，導致大火蔓延，動物死亡。(路透)
亞馬遜森林2023年遭受有史以來最嚴重乾旱，導致大火蔓延，動物死亡。(路透)

2023年亞馬遜森林遭受有史以來最嚴重乾旱，導致大火蔓延、動物死亡，科學家擔心這類事件正在把地球上最大的熱帶雨林推向末日地步。

英國廣播公司BBC巴西新聞網報導，Bom Jesus do Igapó Grande是一個位於亞馬遜森林中、由40戶人家組成的原住民部落，今年當地遭受有史以來最嚴重的乾旱，居民沒有水可以洗澡，香蕉、樹薯、栗子和巴西莓等作物因河流乾涸，無法及時運到城市而爛掉。

部落酋長的兒子、49歲的提庫納（Oliveira Tikuna）說，自他出生以來，從未遇見過像今年這樣嚴重的乾旱，如果再不下雨，枕河而居的部落將完全與外界隔絕。

亞馬遜的雨季通常從10月開始，但到了11月底，天氣仍然乾燥炎熱。巴西國家亞馬遜研究所生物學家柯斯塔指出，這是由於氣候變化加劇了聖嬰現象。

赤道東太平洋水域異常增溫的聖嬰現象和北熱帶大西洋變暖，造成今年亞馬遜出現嚴重乾旱，威脅生態環境和居民的生活。

柯斯塔指出，2015年的乾旱僅在一小部分亞馬遜雨林就造成25億顆樹木和植物死亡，而當時並沒有現在的乾旱嚴重。

除擁有豐富多樣的生物多樣性外，亞馬遜還儲存約1500億噸碳。許多科學家擔心亞馬遜雨林將會到達草原化的臨界點，一旦雨林變成草原，將釋出900億噸二氧化碳，加劇全球氣候變化，人類也將徹底失去亞馬遜雨林。

巴西氣象學家諾布雷在2018年最先提出草原化的理論，根據他和其他科學家的研究，如果亞馬遜的毀林率達25%，全球溫度上升攝氏2至2.5度，亞馬遜將達到草原退化的生態危機臨界點。

還有其他跡象顯示，亞馬遜河域的高溫和歷史乾旱正在導致當地魚類和哺乳動物死亡。10月初，距離亞馬遜州首府瑪瑙市521公里的特費湖，發生至少276隻淡水河豚集體暴斃事件。

巴西Mamirauá研究所亞馬遜水生哺乳動物研究小組組長馬蒙特爾（Míriam Marmontel）指出，特費湖的歷史最高溫為攝氏32度，但研究人員在9月底、10月初測得的溫度近41度，雖然無法證實這些淡水河豚的死亡原因，但不難想像動物在這樣高溫的水中生存的困難。

馬蒙特爾在亞馬遜生活了30年，對氣候變化發生的速度和產生的影響感到驚訝，「我們總說這些動物是哨兵，因為它們首先感覺到將要發生的事情，一旦發生在牠們身上，不久也將發生在我們身上，人類應當警惕了」。

亞馬遜 巴西 高溫

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