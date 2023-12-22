聖誕老公公原型是個瘦主教 小亞細亞的大善人

聖誕節是紀念耶穌誕生的節日，與聖誕老人沾不上關係。(取自Unsplash)

聖誕節 是紀念耶穌誕生的節日，但在世俗的慶祝活動中，彷彿聖誕老人(Santa Claus)才是主角；其實，聖誕老人與耶穌，一點關係也沒有。

聖誕老人的人物原型是天主教聖人聖尼可拉斯(St. Nicholas)，根據相關紀載，聖尼可拉斯生前是羅馬帝國境內小亞細亞濱海城市蜜拉(Myra)的主教，出身於富裕家庭，樂善好施。

關於尼可拉斯行善的傳說很多，其中最著名的就是某次他聽說城裡有個貧困的父親，因為沒錢替三個女兒辦嫁妝，以致女孩們遲遲嫁不出去，這在當時可是非常難堪丟臉的事情。於是尼可拉斯有天晚上就偷偷爬上這家人的屋頂，從煙囪洞口拋下一把金幣，其中一枚就剛好掉進了掛在壁爐邊等著烘乾的襪子裡。雖然只是傳說，但現代聖誕老人從煙囪進到人家屋裡的說法，可能就是源自於此。

尼可拉斯逝於西元343年12月6日，這天剛好也是地中海地區冬季的開始。當地人為了紀念他，於是在這天晚上趁小孩子入睡後，將糖果和玩具放在他們脫下來的鞋襪裡。這項習俗如今也成為現代聖誕節的一環。

對於尼可拉斯的奉獻，到中古時代已傳遍整個歐洲，17世紀荷蘭人展開海外殖民冒險，也將這位聖人介紹到新大陸。

聖尼可拉斯的荷蘭文是Sinterklaas，讀音漸漸演變成當今英文中的Santa Claus。但根據歷代流傳下來的尼可拉斯畫像，這位聖人是名身材削瘦的神父，而且從來沒穿過全身紅色衣物，他甚至連紅衣主教都不是，那現代「紅衣紅帽人」的形象又是從何而來呢？

19世紀美國藝術家湯瑪斯·納斯特(Thomas Nast)根據作家克萊蒙特·克拉克·摩爾(Clement Clarke Moore)膾炙人口的童詩「聖誕節前的夜晚」(Twas the Night before Christmas)所啟發的靈感，為哈潑雜誌(Harper's)繪製的插畫，創造出一個滿頭白髮、鬍鬚濃密、身穿紅色連身長內衣、懷裡抱著一堆玩具的胖嘟嘟老爺爺。

1931年大蕭條 時期，可口可樂 公司在聖誕節廣告裡借用了納斯特的造型、創造出容貌看起來更親切、更有喜感，宛如自家阿公的聖誕老人，而且紅色內衣也變成了紅色翻白邊外套及長褲，搭配黑色金扣寬皮帶及翻毛長靴和三角錐帽。這個造型隨著廣告從此深入人心，甚至散布全世界。