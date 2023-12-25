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赴日遊客買什麼伴手禮？藝品珠寶增加、藥妝減少

編譯季晶晶
疫後赴日本的遊客有愈來愈多會購買手工藝品和珠寶，而非化妝品和藥品。（美聯社）
疫後赴日本的遊客有愈來愈多會購買手工藝品和珠寶，而非化妝品和藥品。（美聯社）

前往日本觀光客有愈來愈多的人買手工藝品和珠寶當紀念品，化妝品和藥品的銷售則減弱，反映出疫後赴日旅遊人口結構改變了，歐美人士增加，中國旅客減少。 

日本觀光廳的數據顯示，在7到9月的一季，平均每位遊客花13338日圓（約93美元）購買傳統手工藝品，比2019年同期激增80%，延續了年初開始的趨勢。同期的化妝品銷售減少30%。

來自紐約的Daniel Forrester花了9萬日圓買了個漆盒，「打算放辦公室用來裝鋼筆」。

在日本表現不均的經濟復甦當中，入境旅遊是為數不多的亮點，但就藥店和零售商而言，少了一車車來自中國的遊客，想清空貨架就難了。

Forrester購物的工藝品中心店經理Kazuhiko Asakawa說，他們的免稅銷售額在4至10月間比疫前增加大約20%，自2022年底開始，來自墨西哥、巴西和波蘭等地的遊客愈來愈多。

根據日本觀光廳，目前中客約占遊客總數的10%，不如2019年的30%，來自美國、加拿大、德國和其他國家的遊客則有所增加。

遊客人口結構改變使得部分產品類別開始蓬勃發展。日本文具品牌伊東屋的免稅銷售額比疫前大增逾一倍。經理Atsushi Fujiki說，許多顧客透過社群媒體認識他們，銀座門市「似乎正成為一個景點」。

帶家人到日本旅遊的印度女子Sinduja Venkat也到伊東屋購物，她挑了鋼筆、素描本等等，準備給小孩上學用。

但聯合國世界旅遊組織的數據顯示，2022年，日本遊客人均消費為2411美元，遠遠不如香港遊客的5524美元，以及排名第一的澳洲6526美元。

東京女子大學教授Noriko Yagasaki說，日本在娛樂和服務方面落後其他國家，那裡缺乏能陪同遊客的導遊，勞動力供不應求。

資訊供應商Teikoku Databank於10月發布調查指出，日本旅館和酒店業人員短缺程度已是歷來最高。

日本 觀光 澳洲

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