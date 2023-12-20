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日本陰森超商入口像惡靈古堡 你敢進去嗎？

聯合新聞網
日本秋田一家7-11入口太過陰森，被網友說像恐怖電玩「惡靈古堡」。（取材自X平台）
日本秋田一家7-11入口太過陰森，被網友說像恐怖電玩「惡靈古堡」。（取材自X平台）

一般說到便利商店，都會浮現窗明几淨，24小時一直大門敞開，即使在深夜裡也因為一直開著燈，顯得相當明亮的存在。不過近來有位日本網友，卻分享了一處相當昏暗的便利商店，打破平時便利商店給人的印象，令人嘖嘖稱奇。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本X網友「null8」近來分享一間「秋田最讓人難以理解的7-11」。而他貼文中的照片，其中一張是條燈光昏暗的走道，陰森的氛圍彷彿就像恐怖電玩般。另外一張則是走道最深處的門，上頭貼了一張7-11的告示，寫著「入口在此」。

這家7-11位於秋田縣大仙市區段的高速公路休息區內，根據「維基共享資源」網站提供的照片，其實店家外觀並沒有太過特殊。然而，在地人為了方便，因此都會從一條原先是工作人員的走道進入店家，因此才有那麼陰森的畫面。

許多網友看到也紛紛表示「這真的可以進去嗎」、「很有秘密基地感」、「進去後搞不好可以得到紀念證明書」、「這是『惡靈古堡』的一段畫面吧」、「一開門就會有怪物衝出來的樣子」、「7號出口」、「雖然覺得很怪，但也學到了在地人的作風」。

日本

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