我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛校長挺過反猶風波獲留任 董事會：蓋伊已道歉了

18歲華生闖柯瑞宅 被控嚴重非法侵入 開庭未現身

美國大媽拿熱食砸店員 速食店打工換減刑 法官：學習如何對待別人

編譯盧思綸
美國俄亥俄州一位女子，因為不滿連鎖速食店提供的食物，拿起墨西哥捲餅飯就往店經理臉上砸，事後遭到起訴並判決傷害罪確定。（取材自X平台）
美國俄亥俄州一位女子，因為不滿連鎖速食店提供的食物，拿起墨西哥捲餅飯就往店經理臉上砸，事後遭到起訴並判決傷害罪確定。（取材自X平台）

美國俄亥俄州知名連鎖速食店「奇波雷」（Chipotle）一名客人因不滿店員製作的餐點，就拿熱食往店經理臉上砸，被判1個月有期徒刑，外加到速食店工作2個月。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，今年9月初在俄亥俄州一家「奇波雷」分店，一名39歲、有四個孩子的母親海茵（Rosemary Hayne），為難一名17歲員工，女經理羅瑟（Emily Russell）維護員工反遭咆哮。

羅瑟表示，「她就是不滿意我幫她做的餐點，我重做兩次了。她先走出店外，把食物放回車上，然後走回來開始對我和其他員工大呼小叫，干擾店裡其他客人」，「下一秒，食物就砸到我臉上了，湯汁從我頭上留下來」。

海茵把剛做好、高達200度的墨西哥捲餅飯近距離砸到羅瑟臉上，導致羅瑟的臉被燙得紅紅的。羅瑟透露，在店內意外遭受攻擊，讓她心裡受到創傷，度過人生中最糟的一段時間。

事後海茵承認犯下傷害輕罪，俄亥俄州帕馬法院法官吉立安（Timothy Gilligan）日前宣判前詢問海茵選擇90天徒刑，或者30天徒刑外加到速食店工作60天，「妳要設身處地兩個月，學習如何對待別人，或者就服刑？」

法官認為，讓海恩獲得一個學習做人的機會，比讓她去坐牢更有意義，更在法庭上對海恩表示，如果妳不能接受奇波雷的餐點，那肯定更不喜歡監獄裡的食物。最後海恩選擇去速食店打工換取減刑，並說自己對於當初失控的行為相當後悔。打工學做人換減刑的判決引發熱議後

法官吉立安接受採訪時表示，「希望大家給她一個機會，不要用一天定義她剩餘的一輩子。」

接下來海茵找的速食店工作必須經過法院批准，且每周工作20小時。

俄亥俄州 墨西哥 監獄

上一則

美國超市貨架一打雞蛋被粗暴剖半賣掉？網友稱奇：這是美式作風嗎

下一則

南韓2023年度成語「見利忘義」

延伸閱讀

生產條件惡劣…佛州參議員指控：中國大蒜構成重大國安風險

生產條件惡劣…佛州參議員指控：中國大蒜構成重大國安風險
人權觀察組織：美供以色列武器和外交掩護 恐涉「共謀犯戰爭罪」

人權觀察組織：美供以色列武器和外交掩護 恐涉「共謀犯戰爭罪」
美國再度1票否決 聯合國安理會籲以哈停火失敗

美國再度1票否決 聯合國安理會籲以哈停火失敗
世界人權宣言75周年 美制裁中國2官員3企業

世界人權宣言75周年 美制裁中國2官員3企業

熱門新聞

語言學習APP Duolingo總結2023年全球用戶學習最多的語言前十名。(截取自Duolingo官網)

快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

2023-12-06 16:07
穿著紅色披肩的女子逃命照片震驚全球。（取材自X＠The Jerusalem Post）

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

2023-12-08 07:55
英國王室威廉王子一家拍攝的聖誕賀卡照片，被網友發現其中似有古怪之處。（路透）

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

2023-12-11 14:51
英國王室公開威廉王子一家五口今年的聖誕賀卡照片，眼尖粉絲發現10歲喬治王子暴風抽高，引來不少網友留言大讚「喬治王子好高」。（取材自X平台）

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

2023-12-10 04:00
圖為溫哥華一景。（新華社）

加拿大生活成本飆升 移民被迫離開第二故鄉

2023-12-10 03:20
搭郵輪環遊世界是許多人的夢想。此為示意圖。（Getty Images）

芝女賣房、睡公園湊環遊世界旅費 出發前…郵輪取消了

2023-12-04 01:01

超人氣

更多 >
等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看
57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光
船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包

船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包
周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆

周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆
周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜