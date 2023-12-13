美國大媽拿熱食砸店員 速食店打工換減刑 法官：學習如何對待別人

美國俄亥俄州一位女子，因為不滿連鎖速食店提供的食物，拿起墨西哥捲餅飯就往店經理臉上砸，事後遭到起訴並判決傷害罪確定。（取材自X平台）

美國俄亥俄州 知名連鎖速食店「奇波雷」（Chipotle）一名客人因不滿店員製作的餐點，就拿熱食往店經理臉上砸，被判1個月有期徒刑，外加到速食店工作2個月。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，今年9月初在俄亥俄州一家「奇波雷」分店，一名39歲、有四個孩子的母親海茵（Rosemary Hayne），為難一名17歲員工，女經理羅瑟（Emily Russell）維護員工反遭咆哮。

羅瑟表示，「她就是不滿意我幫她做的餐點，我重做兩次了。她先走出店外，把食物放回車上，然後走回來開始對我和其他員工大呼小叫，干擾店裡其他客人」，「下一秒，食物就砸到我臉上了，湯汁從我頭上留下來」。

海茵把剛做好、高達200度的墨西哥 捲餅飯近距離砸到羅瑟臉上，導致羅瑟的臉被燙得紅紅的。羅瑟透露，在店內意外遭受攻擊，讓她心裡受到創傷，度過人生中最糟的一段時間。

事後海茵承認犯下傷害輕罪，俄亥俄州帕馬法院法官吉立安（Timothy Gilligan）日前宣判前詢問海茵選擇90天徒刑，或者30天徒刑外加到速食店工作60天，「妳要設身處地兩個月，學習如何對待別人，或者就服刑？」

法官認為，讓海恩獲得一個學習做人的機會，比讓她去坐牢更有意義，更在法庭上對海恩表示，如果妳不能接受奇波雷的餐點，那肯定更不喜歡監獄 裡的食物。最後海恩選擇去速食店打工換取減刑，並說自己對於當初失控的行為相當後悔。打工學做人換減刑的判決引發熱議後

法官吉立安接受採訪時表示，「希望大家給她一個機會，不要用一天定義她剩餘的一輩子。」

接下來海茵找的速食店工作必須經過法院批准，且每周工作20小時。