我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周海媚工作室：周海媚因病醫治無效去世

紐約市府砸6億 提供失學青年職業培訓

漸凍症英男猜獎贏6元 暖心網友募13萬幫圓夢

聯合新聞網
英國一名罹患漸凍症男子，上猜獎金節目卻只贏得5英鎊獎金，沒想到事後廣大網友居然合資超過10萬英鎊替他圓夢。(視頻截圖)
英國一名罹患漸凍症男子，上猜獎金節目卻只贏得5英鎊獎金，沒想到事後廣大網友居然合資超過10萬英鎊替他圓夢。(視頻截圖)

英國一名30歲、罹患漸凍症（MND）的男子威爾（Brad Wale），日前參加猜獎金節目「一擲千金」（Deal or No Deal），最終卻只獲得5英鎊(約6.4美元)的獎金，但下節目後，有數千名觀眾合資捐款超過10萬英鎊(約12.8萬美元)給他，讓威爾能在發病前圓夢。

「一擲千金」節目中，會讓參賽者從多個箱子中盲選，憑個人當天運氣，可能獲得上萬英鎊，也可能只有個位數獎金。遺憾的是，威爾當天只獲得5英鎊獎金，從「iTV」節目影片中可見，威爾在箱子打開後，表情瞬間愣住，看起來十分惋惜。

不過，令人感動的是，事後威爾的友人替他設置募款專頁，居然有超過9000人響應，原訂2萬英鎊(約2.6萬美元)的目標金額，更是遠遠超越至10萬4787英鎊(約13.4萬美元)，還因此登上Google英國地區熱搜關鍵字第一名。

得知自己獲得廣大網友幫助後，威爾也在個人Facebook上發文道謝，對於在過去一周內，收到超過5萬則訊息和超過9000筆捐款，他由衷表示感謝，「我無法用言語表達我對這一切的感激」。威爾也提到，未來想用這筆錢去旅行，並轉交給他的伴侶和家人。

Google

上一則

美參議員范斯：烏克蘭應割讓領土 談判結束俄烏戰爭

下一則

日自衛隊前女隊員控遭性侵 3男同袍強制猥褻罪成立

延伸閱讀

歐盟強攻電動車電池產業 擬提撥32.3億補助設廠

歐盟強攻電動車電池產業 擬提撥32.3億補助設廠
威爾史密斯翻身？ 阿拉伯影展受歡迎

威爾史密斯翻身？ 阿拉伯影展受歡迎
威爾史密斯終於黑翻紅？與強尼戴普相見歡

威爾史密斯終於黑翻紅？與強尼戴普相見歡
威爾史密斯影壇混不下去 想重返回樂壇拚翻身

威爾史密斯影壇混不下去 想重返回樂壇拚翻身

熱門新聞

語言學習APP Duolingo總結2023年全球用戶學習最多的語言前十名。(截取自Duolingo官網)

快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

2023-12-06 16:07
穿著紅色披肩的女子逃命照片震驚全球。（取材自X＠The Jerusalem Post）

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

2023-12-08 07:55
(截自TikTok)

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

2023-12-04 16:26
英國王室威廉王子一家拍攝的聖誕賀卡照片，被網友發現其中似有古怪之處。（路透）

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

2023-12-11 14:51
英國王室公開威廉王子一家五口今年的聖誕賀卡照片，眼尖粉絲發現10歲喬治王子暴風抽高，引來不少網友留言大讚「喬治王子好高」。（取材自X平台）

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

2023-12-10 04:00
搭郵輪環遊世界是許多人的夢想。此為示意圖。（Getty Images）

芝女賣房、睡公園湊環遊世界旅費 出發前…郵輪取消了

2023-12-04 01:01

超人氣

更多 >
周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況
美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳
威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？
人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」
投資家：你應去除身邊的「毒人」 以免阻礙成功路

投資家：你應去除身邊的「毒人」 以免阻礙成功路