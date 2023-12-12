漸凍症英男猜獎贏6元 暖心網友募13萬幫圓夢

英國一名罹患漸凍症男子，上猜獎金節目卻只贏得5英鎊獎金，沒想到事後廣大網友居然合資超過10萬英鎊替他圓夢。(視頻截圖)

英國一名30歲、罹患漸凍症（MND）的男子威爾（Brad Wale），日前參加猜獎金節目「一擲千金」（Deal or No Deal），最終卻只獲得5英鎊(約6.4美元)的獎金，但下節目後，有數千名觀眾合資捐款超過10萬英鎊(約12.8萬美元)給他，讓威爾能在發病前圓夢。

「一擲千金」節目中，會讓參賽者從多個箱子中盲選，憑個人當天運氣，可能獲得上萬英鎊，也可能只有個位數獎金。遺憾的是，威爾當天只獲得5英鎊獎金，從「iTV」節目影片中可見，威爾在箱子打開後，表情瞬間愣住，看起來十分惋惜。

不過，令人感動的是，事後威爾的友人替他設置募款專頁，居然有超過9000人響應，原訂2萬英鎊(約2.6萬美元)的目標金額，更是遠遠超越至10萬4787英鎊(約13.4萬美元)，還因此登上Google 英國地區熱搜關鍵字第一名。

得知自己獲得廣大網友幫助後，威爾也在個人Facebook上發文道謝，對於在過去一周內，收到超過5萬則訊息和超過9000筆捐款，他由衷表示感謝，「我無法用言語表達我對這一切的感激」。威爾也提到，未來想用這筆錢去旅行，並轉交給他的伴侶和家人。