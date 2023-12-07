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沒金屬原料 阿根廷紙車牌上路 8月曾因缺塑膠原料無法製作駕照

綜合報導
阿根廷自2016年以來使用的車牌款式（左），此款車牌油漆有缺陷必須更新，但因缺乏材料製作金屬車牌，阿根廷國家汽車管理局通知民眾可暫時以授權紙製車牌行駛上路。（中央社）
阿根廷自2016年以來使用的車牌款式（左），此款車牌油漆有缺陷必須更新，但因缺乏材料製作金屬車牌，阿根廷國家汽車管理局通知民眾可暫時以授權紙製車牌行駛上路。（中央社）

阿根廷受到進口管制影響，不只一般企業無原料可生產，政府所屬機關也受到影響；阿根廷貨幣鑄造廠近來無料可做金屬製車牌，政府發照單位緊急通知，允許民眾申請紙製車牌應急上路。

據號角報（Clarin）報導，阿根廷街道上出現越來越多沒有傳統車牌的汽車和機車，部分原因是新發行車牌的油漆有缺陷，造成易剝落現象，以及車牌遭竊情況加劇，民眾申請需求提升；此外，因欠缺美元外匯存底及進口管制，所需原料缺乏，導致製作車牌、駕照和行照的進度延續拖延幾乎長達四個月。

阿根廷國家汽車管理局（los Registros del Automotor y Créditos Prendarios；DNRPA）日前就此狀況，特別通知申請民眾可以暫無期限使用管理局發行紙製車牌行駛上路，機車部分則以臨時許可證通行，直到拿到金屬實體車牌。

阿根廷汽車新聞網站Motor1指出，經濟部長馬沙（Sergio Massa）自2023年下半年度以來一直在限制進口許可證的發放，已經影響到車牌的生產，並指出這不是頭一遭，8月份也曾發生缺乏塑膠原料，無法製作阿根廷駕照及行照。

Motor1也提到，隨著阿根廷美元外匯存底缺口增大及通膨率升高，馬沙完全暫停了阿根廷眾多行業的原料進口，像汽車製造業相關零件及耗品進口，汽車生產線也因此停工。

隨著12月聖誕長假即將來臨，阿根廷人都有自助開車旅行，甚至跨國觀光的計畫，民眾皮克（Elisabetta Piqué）無奈說著，到鄰國若遇公路警察攔檢，只能自嘲阿根廷沒錢做金屬車牌，並向警方證明紙製車牌的合法性。

阿根廷國家汽車管理局說明，已向全國省級安全部隊以及國家海關通知授權紙製車牌的效力，避免造成用路人的不便。

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