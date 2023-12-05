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數企鵝幫鏟屎 世界最偏遠郵局徵才每年數百人搶報名

綜合報導
南極小島上的「企鵝郵局」。（取材自X平台）
南極小島上的「企鵝郵局」。（取材自X平台）

世界上最偏遠的郵局正在招人，這間位於南極的郵局在徵求四名「郵政局長」，其主要的工作內容十分有趣，竟是統計島上數百隻企鵝的數量和清理牠們的糞便，工作的報酬約為1260英鎊至1800英鎊（約1595至2277美元）。經統計每年有數百人申請這個職位，競爭可以說是非常激烈。

「企鵝郵局」位於南極洲一座足球場大小的小島上，UKAHT每年11月至次年3月，都...
「企鵝郵局」位於南極洲一座足球場大小的小島上，UKAHT每年11月至次年3月，都會派選出的「郵政局長」到當地清點企鵝的數量與清理企鵝糞便。（取材自X平台）

媒體引述太陽報報導，英國南極遺產信託基金會（UKAHT）將錄取四名人選在洛克羅伊港（Port Lockroy）（也被稱為「企鵝郵局」）完成為期五個月的工作。

基金會也公開這職缺的細節，每日工時為12小時，主要職責包括統計島上企鵝數量、清理牠們的糞便、負責野生動物監測和企鵝族群環境數據收集，以及經營郵局和禮品店，並維護博物館的文物，此外也將接待旺季期間乘船前來的數千名遊客及提供餐飲服務，不僅如此，員工還將處理約8萬封郵件。至於薪資方面，約為1260英鎊至1800英鎊。

基金會也強調，由於「企鵝郵局」位於南極洲一座足球場大小的小島上，四周除了有數百隻企鵝，還兼具80周年紀念歷史遺址和博物館的功能。所以有許多需要適應的難處，首先必須先習慣企鵝的體味，再來生活機能也十分不便，例如島上沒有網路服務，員工將在五個月內過著沒有手機的生活，與外界聯繫的唯一方式則是透過衛星，且僅用於工作目的。

此外，島上也沒有自來水，這意味著員工只有在來訪的船隻停靠時才能洗澡，預計將有長達兩周不能洗澡，且因為馬桶沒有沖水功能，團隊又共用一間浴室，所以每人須輪流處理人類的排泄物。

儘管工作條件十分嚴苛，但每年都有數百人申請這個職位，還有一年有超過2500人提出申請。對此，曾在2019年至2020年擔任洛克羅伊港基地負責人的多爾曼（Lucy Dorman）表示，儘管將面臨許多挑戰，但這份工作將在短時間內帶給你滿滿的成就感，可以說是千金難買的難忘經驗。

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