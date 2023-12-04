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芝女賣房、睡公園湊環遊世界旅費 出發前…郵輪取消了

綜合報導
搭郵輪環遊世界是許多人的夢想。此為示意圖。（Getty Images）
搭郵輪環遊世界是許多人的夢想。此為示意圖。（Getty Images）

為了住在郵輪3年、一圓環遊世界夢想，美國芝加哥女子阿里希（Kimberly Arizzi）賣掉公寓、家具，不惜住在拖車公園，只為了籌得旅行費用。但在旅程多次延期後，郵輪公司終於承認環遊世界之旅因為糾紛而取消，阿里希的「郵輪烏托邦」夢想當宣告破滅。

中時電子報報導，由Life at Sea與Miray合作經營的郵輪「MV Gemini Cruise」，原定今年11月從伊斯坦堡出發，3年內暢遊全球7大洲及135個國家。遊客出發前雖僅需支付5000美元首付金，但每年光是房費就高達10.9萬美元。

退休並擁有「船托邦」夢想的阿里希，為了未來3年的船上生活賣掉了公寓、所有家具及大量衣服，搬到拖車公園生活，並在今年3月買好船票，之後只需飛到土耳其，就能體驗所有志同道合的人聚在一起，完成某些事的船托邦生活。怎知Life at Sea與Miray竟在今年3月發生糾紛，之後甚至分道揚鑣。

港媒報導，阿里希失望的說，「我原本已經計畫好退休後未來幾年的生活，現在不僅是失去了家當，更重要的是我失去了夢寐以求的『郵輪烏托邦』——是一群人首次為同一目標進發。」

阿里希在4月成功申請退款，但就揚言不會再參加該郵輪公司其他的郵輪旅程，指「就算旅程按照安排起航，我不會因為行程繼續而感到開心」。她將登上另一個短期遊輪，旅行到明年夏天再作打算。

據了解，有不少乘客為了這趟旅程而變賣所有財產，有些甚至已到達阿姆斯特丹等候出發。

退休 土耳其

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