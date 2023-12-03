你敢吃嗎？科學家大推吃「蛆」 營養價值高、美味不輸生蠔

英國普利茅斯大學的科學家開發出船蛆的養殖場。（翻攝自普利茅斯大學官網）

許多人聞蛆色變，不過有科學家發現，一種叫作「船蛆」（shipworm）的海洋蛀蟲不僅擁有高營養蛋白質，且味道不輸生蠔，科學家認為船蛆可作為減少碳足跡，又持續供應人類蛋白質的「永續食物」。

綜合媒體報導，英國普利茅斯大學為了尋找一個能減少碳足跡，又持續供應人類蛋白質的新食物，將目光盯上了過去船員們聞之色變的「船蛆」，甚至還設置了全球唯一的「船蛆養殖場」。

由於「船蛆」通常會鑽進腐木吃木頭，牠們不僅能穿鑿海中的木船、竹筏及竹架等木質建築，連樹幹根部也不放過，因此有「水中白蟻」的稱號，被視為海中的害蟲。

不過研究發現，船蛆其所富含的蛋白質相當的高，甚至就連維生素B12的含量也很高，幾乎是淡菜（藍貽貝，blue mussels）的兩倍之多。此外，若在養殖時再添加藻類飼料，船蛆還能擁有Omega-3脂肪酸，該元素可以降低血壓、避免心血管疾病 ，對人類健康至關重要。

科學家們也發現，其實船蛆非常好飼養，只需要木頭與水就能存活。相較於傳統貝類的養殖，船蛆的生長速度十分得快，只要半年就可以出貨，一般的貝類、牡蠣可能要經由長達2年的養殖。