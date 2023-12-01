日本辦首屆撿垃圾世界杯 英國人奪冠 美國隊嘆太難了

日本在東京街頭舉行首屆「撿垃圾世界杯」，比賽最終由英國隊以在90分鐘內撿到57.42公斤垃圾的好成績奪得冠軍。（路透）

為提高環保意識，日本 日前在東京主辦首屆「撿垃圾世界杯」 （SpoGomi World Cup）活動，來自美國、英國、澳洲 、法國等21國的參賽者，不遠千里參加，用最快速度在東京的公共場所撿拾垃圾。最終，英國隊以撿拾57.27公斤垃圾奪得冠軍。

綜合媒體報導，比賽規則是所有參賽隊伍皆需三人一組，限時90分鐘，指定地點設在東京澀谷周邊及表參道一帶，根據撿拾的垃圾數量和類型獲得積分。

參賽者在東京街頭，不放過任何角落，有的人從樹葉裡找出菸蒂，有的人翻越欄杆撿垃圾，或是到販賣機後面挖出好幾個鐵鋁罐。據了解，參賽者們還必須將撿拾來的垃圾進行分類，包括可燃燒、可回收的瓶罐等。

最終英國隊在時限內撿到共計57.42公斤的垃圾奪得第一，讓東道主日本隊直呼「不甘心」

賽後，英國隊隊長在領獎時表示，「其他隊伍可能在環保上做了非常多努力但是缺少運動上的優勢，而我們正好相反」。澳洲選手提及，「我們所擁有的一切東西，包括我們的衣服、建築物，都來自大地，所以我們真的要保護她。」

美國隊隊員則表示，「在日本街上找垃圾真的很困難，因為實際上根本沒有那麼多垃圾。我們必須非常仔細的找，甚至要鑽進灌木叢中才能找到垃圾」。

日本基金會執行長海野光行表示，「此活動的目的是提供民眾實質的機會，可以了解垃圾問題並採取行動。」

主辦單位表示，下一屆「撿垃圾世界杯」 預計2025年舉行，希望能夠有更多來自世界各國的隊伍一起響應。