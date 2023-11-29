凶猛水獺圍咬 男子全身40處傷口「牠們想殺了我」

美國一男子在湖內游泳時遭水獺攻擊，全身有多達40幾處傷口。(視頻截圖)

多數人認為水獺是非常可愛的動物，不了解牠們其實有著凶猛的本性。據外媒「KCRA 3」報導，美國加州 普萊瑟郡（Placer County）有一男子在寧靜湖（Serene Lakes）游泳時，竟被水獺們攻擊，全身傷口多達40幾處，讓他直言「是一生中最可怕的經歷」。

報導稱，美國加州普萊瑟郡的寧靜湖日前傳出水獺攻擊事件，受害者是長期在此處游泳的馬特·萊弗斯（Matt Leffers）。萊弗斯表示，自己剛下水時，便感到有東西正在咬他的小腿，儘管他嘗試游走該片區域，但仍不斷被水獺攻擊，「幾秒鐘之內，我又被咬了，然後我開始快速游動，但水獺突然出現在我面前，然後再次咬我」。

之後，萊弗斯被兩隻水獺狂咬四十幾處，幸好他的妻子緊急前來救援，將萊弗斯帶回岸上並送醫。經過恐怖的經歷，讓他嚇得直言「這些東西是如此具有攻擊性，我覺得牠們想殺了我，這是目前我一生中最可怕的經歷」。

報導說明，水獺攻擊事件並非第一次發生，加州魚類和野生動物部門發言人彼得·蒂拉（Peter Tira）指出，今年夏天也有人在羽毛河 （Feather River）被攻擊，而雷丁（Redding）也有多起水獺襲擊狗的案例。

蒂拉解釋，水獺襲擊人類的情況非常罕見，但因水獺是掠食性動物，若牠們感受到威脅，就會用其鋒利的牙齒攻擊對方。此外，曾觀察過寧靜湖的生物學家表示，湖中豐富的魚類可能是水獺居住在此的主要原因。

對此，加州野生動物官員強調，會建議民眾減少魚類放養頻率及限制放養區域，降低湖泊對水獺的吸引力，並在湖邊多放置幾個教育 標誌，提醒民眾。此外，他們後續還會進一步確認寧靜湖湖內的水獺數量及大致年齡，以更好的制定出有效策略。