日本婚介網站票選「最想嫁的運動員」 大谷翔平榜首

MLB洛杉磯天使隊球星大谷翔平獲選為日本「最想嫁的運動員」。（Getty Images）

美國職棒大聯盟(MLB)洛杉磯天使隊二刀流球星大谷翔平 ，在球場上的亮眼表現，始終受到外界矚目與肯定，他在祖國日本 的人氣更是高居不下。用戶高達75萬人的日本知名婚介網站「オミカレ」日前公布會員民調，內容包含「最想嫁的運動員」、「最想當另一半的男/女藝人」、「最想結婚的男/女藝人」、「最理想的名人夫妻」，而大谷翔平則在運動員項目中高居冠軍。

婚介網站「オミカレ」日前公布1538名調查對象的理想型投票結果，大谷翔平獲選為「最想嫁的運動員」。調查指出，大谷翔平率領日本隊在年初經典賽 奪冠令人印象深刻，冠軍賽前的信心喊話更廣為流傳，其中一句「停止仰慕吧！」還入選年度流行語大賞。

除了球場的表現，調查報告也提到大谷近期捐贈6萬個手套給學生球員的愛心舉動，其對棒球的熱愛、場邊俏皮的表情及小動作都受到女性粉絲們的關注，評論他「毫無缺點」、「雲端之上」。

排名第二的則是被譽為亞洲排球之王的日本排球隊王牌石川祐希，場上強大的競爭力和清新笑容帶來反差感，獲得不少女性的青睞。

除了大谷翔平，一同入選榜單的棒球員還有第三名的旅美強投達比修有、第五名的經典賽國手佐佐木朗希。其中，達比修有被稱為「酷帥外表下有著溫柔個性、重視家庭的暖男」。