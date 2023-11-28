義大利最大規模黑手黨審判 207人共判刑2150年

義大利黑手黨犯罪組織「勇者」的207名匪徒及其黨羽，日前被判決有罪。圖為維博瓦倫希亞法院院長卡瓦西諾（中）一一念出罪犯姓名及刑期，耗時超過1個半小時。（美聯社）

義大利 法院花了近三年時間審判卡拉布里亞（Calabria）地區惡名昭彰的黑手黨犯罪組織「勇者」（'Ndrangheta），日前判決207名匪徒及其黨羽有罪。

中央社綜合電訊報導，南義小鎮維博瓦倫希亞（Vibo Valentia）法院院長卡瓦西諾（Brigida Cavasino）一一念出罪犯姓名及刑期，耗時超過一個半小時。他們分別被關在全國各地的監獄 裡，透過視訊聆判，刑期從數月到30年不等。

檢察官原本針對322名被告求刑合計近5000年，包括在維博瓦倫希亞活動的黑手黨分子和壓迫當地居民的同夥。

經過兩年九個月審理，法院最終對207名有罪被告判處的刑期比檢方求刑少了一半以上，合計約2150年，其中有四名老練的「勇者」成員，各被判處30年徒刑。

由3名法官組成的合議庭認定131名被告無罪；檢方指控其中一人在獄中管控黑手黨活動，以及另一人協助霸占公路和相鄰的私人土地用來放羊。

審判中最受矚目的被告之一是70歲的前國會議員兼律師皮特利（Giancarlo Pittelli），他被控替黑手黨謀事，凸顯「勇者」與達官顯要關係密切。皮特利被判11年徒刑，比檢方求處17年要短。

數十名被告家屬坐在法庭後方，想要透過電視螢幕看一眼他們在獄中的親人，偶爾有人因為聽到輕判而高興得哭出聲來。

這一波判決暫時結束了義大利數十年來最大規模的黑手黨審判，但還可上訴兩次。雖然有些人獲宣告無罪，這仍是迄今針對這個全球最強大組織犯罪集團之一最沉重的一擊。

「勇者」在窮困的卡拉布里亞地區扎根，勢力範圍卻遠不只於此，如今幾乎已壟斷歐洲的古柯鹼生意，並插足全球超過40國。