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「我要生了」土國班機起飛前緊急接生 乘客嚇呆

聯合新聞網
一架從土耳其飛往法國的班機，一名產婦在起飛前突然「要生了」，讓乘客都嚇到。（視頻截圖）
一架從土耳其飛往法國的班機，一名產婦在起飛前突然「要生了」，讓乘客都嚇到。（視頻截圖）

日前一架從土耳其飛往法國的班機發生罕見緊急醫療事件，一名產婦在飛機準備起飛前突然出現產兆，必須在飛機上生產，讓周圍乘客全都驚呆了。

據每日郵報（Daily Mail）報導，事情發生在土耳其伊斯坦堡薩比哈•格克琴國際機場,當時一架飛馬航空的班機準備飛往法國馬賽，沒想到飛機還沒起飛，一名懷有身孕的女乘客竟然要生了。

醫護人員登機幫忙接生，隨後便抱著剛誕生的寶寶離開。（視頻截圖）
醫護人員登機幫忙接生，隨後便抱著剛誕生的寶寶離開。（視頻截圖）

機上乘客錄製的影片中可以看到醫護人員趕緊登機幫忙產婦生產，周圍的乘客全都伸長了脖子想知道發生什麼事，不久後一名護理人員就把用藍色毯子裹著的寶寶抱離現場，寶寶和媽媽隨後都被送往醫院接受照護。

其實在飛機上生寶寶是非常罕見的，雖然各家航空公司規定不同，不過通常都會規定孕婦搭乘飛機必須攜帶醫生開立的預產期診斷證明，以中華航空的規定為例，懷孕超過26週以上的單胞胎孕婦或懷孕32週以上的多胞胎孕婦，該公司都不允許搭機。

醫療支援公司MedAire報告指出，大概每2600萬名乘客中，才有一人在空中分娩。該公司總監表示，會在飛機上誕生的通常都是早產兒，但是在空中生孩子空氣比平地稀薄，風險當然也更高。

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