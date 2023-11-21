馬路變開心農場 日男安全島種香蕉 被剷除喊「像切腹」

日本一名50多歲的男子擅自在安全島上種植香蕉，相關單位日前到現場剷除，讓他相當痛心。（視頻截圖）

整個城市都是我的開心農場？日本 傳出一起奇葩事件，一名50多歲的男子擅自在馬路的安全島上種植香蕉樹，兩年來細心栽培，每天不厭其煩地到「莊園」澆水兩次，因蕉樹越長越高、遮蔽道路視線，相關單位也跳出來「剷除禍根」。男子看著自己的心血遭連根拔除，悲痛直呼「眼淚快要流出來了」，但下一秒品嘗自種的香蕉時，卻立刻吐了出來，詭異的事件也在網路掀起熱議。

來源：YouTube

根據日媒「富士新聞網」報導，事情發生在日本福岡縣的久留米市，一名50多歲的男子違法擅自在安全島上種植三棵香蕉樹，兩年來用心照料，每天都會來視察「農田」，一天澆水兩次從來不曾怠慢過。三棵香蕉樹也越長越大，高度已達三公尺高。但擔心有阻礙汽車通行的危險性，相關單位日前下令「剷除禍根」，派人至現場移除香蕉樹。

動工當天，看著自己兩年來的心血遭剷除，該名男子痛心地表示，「很寂寞、真的很寂寞，明明是這麼漂亮的香蕉」。男子也切下一部分香蕉果實，並感嘆道，「就像被切腹一樣，眼淚快要流出來了」。然而，當男子第一次品嘗自種的香蕉時，才剛咬下一口、咀嚼了幾下後，便立刻吐了出來。他形容，「就像在吃一塊乾乾的海綿，口腔內的水分一下就不見了」，可見相當不美味。

相關單位也以此事件警示，擅自在安全島上種植作物將違反日本的道路法，最高可處一年以下的有期徒刑，或50萬日圓（約3300美元）以下的罰款。

報導中也提到三棵香蕉樹的去向，有兩棵樹被一名80多歲的老翁接收。他將樹種在家中，更稱想向家人炫耀、分享種出來的成果。另一棵樹則被事主以生日禮物之名，送給了朋友。該友人表示，「他說了要送給我生日禮物，就拿了那個香蕉過來，但香蕉本身是無罪的」，便坦然地收下了這份大禮。