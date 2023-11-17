我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為詐30萬 威州女水摻6罐眼藥水毒死友 謀殺罪成

以軍秀影片 稱在西法醫院發現隧道和放置炸彈的汽車

香菜味玉米片有股肥皂味？有人超愛最後1包飆709元

聯合新聞網
官方在eBay拍賣最後一包香菜口味的多力多滋。（截圖自ebay）
官方在eBay拍賣最後一包香菜口味的多力多滋。（截圖自ebay）

除了挑戰味蕾，還要挑戰錢包？據媒體報導，多力多滋公司上月初在澳洲販售香菜口味的玉米片，引來香菜愛好者跟非愛好者的論辯。如今商品不再販售，官方則轉往eBay拍賣「最後一包」，價格約709.7美元。

據Pedestrian Group報導，多力多滋上月初在澳洲推出香菜口味，對於特定基因突變的人來說，由於吃起來有股肥皂味，因此討厭香菜。所以當時在澳洲各地上架時，引起一波討論，該公司發言人也坦言：「我們知道一些多力多滋粉絲會喜歡它，也知道有些人會討厭它，但我們的傳奇三角形玉米片已經準備好考驗大家的味蕾了！」

多力多滋公司上月初在澳洲推出香菜口味的玉米片。示意圖。（取材自unsplash）
多力多滋公司上月初在澳洲推出香菜口味的玉米片。示意圖。（取材自unsplash）

報導指出，香菜口味的多力多滋推出後，確實吸引了一群狂熱粉絲，有網友也在TikTok分享與同事試吃後的影片，眾人品嘗後沒有露出特別嫌惡的表情，反而一口接一口，並說玉米片味道奇怪但吃起來新鮮。

然而香菜口味的多力多滋目前不再販售，公司則決定將拍賣「最後一包」。在eBay的介紹頁面上寫著「買最後一包官方版香菜口味多力多滋，支持青少年心理健康」、「這是每個人都想嘗到的味道，所以，我們正在拍賣最後一包香菜口味多力多滋！所有收益將捐給青少年心理健康服務機構ReachOut」。

官方的「最後一包」目前的價格是1105澳元（約709.7美元），但從eBay網站中，也可以發現還有其他賣家在販售香菜口味的多力多滋，有賣家稱是500包中的第261包，價格為3500澳元（約2247美元）。

澳洲 拍賣 心理健康

上一則

澤倫斯基：以哈戰爭爆發後 烏克蘭所獲砲彈減少

下一則

菲律賓總統稱將與習近平會晤 討論緩和南海緊張局勢

延伸閱讀

澳洲主要碼頭系統遇駭 港務公司：恢復正常貨運有進展

澳洲主要碼頭系統遇駭 港務公司：恢復正常貨運有進展
澳洲宣傳與吐瓦魯安全協議 對抗中國在太平洋地區擴大的勢力

澳洲宣傳與吐瓦魯安全協議 對抗中國在太平洋地區擴大的勢力
駭客攻擊導致澳洲四大港口碼頭作業停擺 恐持續數天

駭客攻擊導致澳洲四大港口碼頭作業停擺 恐持續數天
中西部亞太裔心理健康峰會 美亞推動創聯盟

中西部亞太裔心理健康峰會 美亞推動創聯盟

熱門新聞

保加利亞預言家萬加故居博物館的庭院裡安放她的紀念碑。(Getty Images)

盲眼龍婆2024年7大預言：普亭遭自己人暗殺 癌症可治癒

2023-11-09 15:06
日本小笠原群島硫磺島外海10月30日發生火山噴發，一座新島嶼就此誕生。(影片截圖)

日硫磺島外海誕生全球最新島嶼 海中冒出過程全都錄

2023-11-09 19:43
一對夫妻一覺醒來，身邊竟然多了一隻可愛的虎斑貓。（取材自X平台）

一覺醒來竟有可愛虎斑陪睡 比利時夫妻驚：沒養貓

2023-11-10 01:00
巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯宣稱過去48小時重創以色列國防軍，摧毀25輛軍車。從以色列邊境可見北加薩煙硝四起。（歐新社）

哈瑪斯稱過去48小時重創以軍 內唐亞胡：46名士兵喪生

2023-11-11 21:16
英國航空公司「泰坦航空」空中巴士A321包機10月初從倫敦史坦斯特機場起飛至超過14000英尺（近4267.2公尺）高空時，一名機組人員發現有兩塊窗玻璃不見。(擷自RadarBox航班追蹤網站X)

飛到逾4000公尺高空才發現窗戶不見 英客機緊急返航

2023-11-09 09:49
加薩南部。（Getty Images ）

加薩的短暫喘息：以色列為何同意「每日暫時停火4小時」？

2023-11-10 01:20

超人氣

更多 >
哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜
為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺