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一覺醒來竟有可愛虎斑陪睡 比利時夫妻驚：沒養貓

聯合新聞網
一對夫妻一覺醒來，身邊竟然多了一隻可愛的虎斑貓。（取材自X平台）
一對夫妻一覺醒來，身邊竟然多了一隻可愛的虎斑貓。（取材自X平台）

天降奇蹟？一對夫妻一覺醒來竟發現身邊多了一隻可愛的虎斑貓，這隻貓咪乖巧的依偎在夫妻身邊，還在早餐時間主動坐上桌等飯飯，但夫妻兩人卻嚇到面面相覷，因為他們家裡根本就沒有養貓，這隻親人貓咪不知道是從哪邊來出現的。

一名住在比利時的日本女網友馬雅(Maya)與丈夫一早起來發現身邊多了一個毛茸茸的溫暖物體，仔細看竟然是一隻棕色虎斑貓在陪他們睡覺，雖然貓咪非常乖順依偎在他們身邊完全不吵不鬧，還會陪著他們一起去廚房做早餐，但兩夫妻可嚇壞了，因為他們家裡根本沒養貓。

虎斑貓完全把別人家當做自己家。（取材自X平台）
虎斑貓完全把別人家當做自己家。（取材自X平台）

馬雅在X(原推特)貼出虎斑貓在家到處晃的照片，表示這隻貓完全把這裡當自己家了，會主動坐上餐桌椅跟他們一起吃飯，還會跑回床上睡覺或是跟他們一起吃下午茶，個性還非常沉穩，要是不知道的人一定會以為這隻虎斑貓是他們養的。馬雅說，一開始還沒發現貓咪到底從哪來的，看到臥室窗戶沒關這才推測應該是從外面進來的。

原先馬雅還以為這隻貓是附近鄰居養的，經過詢問當地鄰居才知道原來這隻貓咪是附近的流浪貓，鎮上居民都對牠非常好，也就這樣養成牠經常到沒關好窗戶或大門的民房造訪，許多鎮民都遇過這隻可愛的虎斑貓來家裡作客陪睡。如此奇蹟的遭遇在網路上吸引萬名網友熱議，網友留言表示「雖然是浪貓但毛色好美」、「完全不像是流浪貓的樣子」、「不說真的以為是你們家養的」。

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