我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非法團購大閘蟹 洛城華人圈捲土重來

Cruise計程車輾壓行人原因出爐 召回950輛無人駕駛車

俄烏戰火 殃及無辜 倒楣老鼠 搭無人機衝撞陣地「壯烈犧牲」

聯合新聞網
一隻老鼠誤爬上俄羅斯穿越機（FPV），最終犧牲於俄烏戰爭戰場。（取材自Ｘ平台）
一隻老鼠誤爬上俄羅斯穿越機（FPV），最終犧牲於俄烏戰爭戰場。（取材自Ｘ平台）

俄烏戰爭烽火不斷，造成許多人家破人亡，許多動物也無法倖免。近日，網路瘋傳一段俄羅斯無人機攻擊烏克蘭陣地的影片，仔細一看，一隻老鼠於俄羅斯穿越機（FPV）起飛前爬上前端，並開始撞向烏克蘭陣地，隨著無人機墜毀爆炸，這隻老鼠恐怕難逃死劫。

根據保加利亞軍事新聞（Bulgarian Military）報導，俄羅斯利用穿越機攜帶火箭彈發射器，對烏克蘭發動自殺無人攻擊，然而，穿越機上的攝影機意外記錄下一段畫面，在無人機起飛前，一隻倒楣的老鼠不慎「登機」，最終與無人機一同「壯烈犧牲」。這隻老鼠生前的最後畫面，近期在社群媒體X（推特）瘋傳。

不過，目前無法得知這起自殺攻擊具體發生的時間地點，僅能推測攻擊的地點應是位於烏克蘭東部的頓內茨克（Donetsk）地區。近期，頓內茨克地區也出現一座紀念碑，上頭有一隻小老鼠的雕像，似乎是在紀念這隻意外爬上無人機並死於戰場的老鼠。

有網友看完這段畫面，替因為人類戰爭受牽連的動物感到悲傷，「老實說，我為那隻老鼠感到難過，這不是一場動物的戰爭」、「可憐的老鼠成為人類戰爭的犧牲品」。

烏克蘭 俄羅斯 社群媒體

上一則

聯合國示警：北加薩麵粉全面斷貨 所有麵包店被迫關閉

下一則

不要一下子閃多篇論文 日本廁所中文標語 引共鳴：我的論文屎都不如

延伸閱讀

俄烏戰爭陷入僵局 傳美歐官員跟烏克蘭政府探討對俄和談議題

俄烏戰爭陷入僵局 傳美歐官員跟烏克蘭政府探討對俄和談議題
以哈衝突╱美軍出動無人機 在加薩協尋240人質

以哈衝突╱美軍出動無人機 在加薩協尋240人質
美出動MQ-9無人機 在加薩協尋人質

美出動MQ-9無人機 在加薩協尋人質
影／倒楣老鼠誤隨俄「自殺無人機」衝撞烏克蘭 壯烈犧牲影像曝光

影／倒楣老鼠誤隨俄「自殺無人機」衝撞烏克蘭 壯烈犧牲影像曝光

熱門新聞

澳洲一名女子為了趕飛機做出瘋狂舉動，衝到停機坪上擾亂秩序。(截取自X平台用戶Dennis Bilic@TheFullDen)

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

2023-11-02 15:17
荷蘭總理候選人耶史格茲-澤格留斯表示，政府應該更早禁止ASML的晶片製造設備出口中國。 (路透)

荷蘭總理候選人：早該禁止ASML晶片製造設備出口中國

2023-11-02 10:50
以色列上周使用「飛箭」（Arrow）防空系統在地球大氣層外擊落一枚彈道飛彈，被認為是人類有史以來第一次在太空中發生的戰鬥。（翻攝自以色列國防部臉書）

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

2023-11-06 07:37
日本北海道札幌25日湧現大量雪蟲，形成「漫天飛雪」的景象。（Getty Images）

北海道下大雪？「雪蟲」大軍肆虐 街道一片白

2023-11-03 02:10

克羅埃西亞外長突親臉頰 挨批丟臉丟到國外 致歉稱「不知問題出在哪」

2023-11-04 21:32
以色列國防部長葛朗特表示，國防軍已攻入加薩市心臟地帶，目前哈瑪斯首腦之一辛瓦被困地下碉堡，以軍「正逐漸收緊包圍網」。（美聯社）

以色列攻入加薩市心臟地帶 哈瑪斯首腦辛瓦被困地下碉堡

2023-11-07 20:01

超人氣

更多 >
紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴
「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計

「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計
除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事

除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事
批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍

批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍
5款值得期待的2024年休旅車

5款值得期待的2024年休旅車