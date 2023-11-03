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北海道下大雪？「雪蟲」大軍肆虐 街道一片白

綜合報導
日本北海道札幌25日湧現大量雪蟲，形成「漫天飛雪」的景象。（Getty Images）
日本北海道札幌25日湧現大量雪蟲，形成「漫天飛雪」的景象。（Getty Images）

宣告冬季到來的「雪蟲」近日大量出現在日本北海道札幌市，數量較往年多，讓居民備感苦惱，成因疑與夏天到秋天的高溫有關，專家預估雪蟲大量飛舞恐持續到11月上旬。

據日本媒體「氣象新聞公司」報導，北海道被稱為「冬之使者」的雪蟲，在今年10月下旬大量發生，群聚漫天飛舞般的樣子就像降雪般，包括在札幌市內等地區，都有民眾目擊。許多人走在路上，必須隨時驅趕這些迎面撲來的小蟲子。

專家指出，雪蟲與蚜蟲是近親，雪蟲在當地降雪之前就會有遷移繁殖產卵的習慣，雪蟲的出...
專家指出，雪蟲與蚜蟲是近親，雪蟲在當地降雪之前就會有遷移繁殖產卵的習慣，雪蟲的出現被視為是「冬天來臨」的徵兆。（取材自Ｘ平台）

「每日新聞」報導，札幌市行人這幾天不斷用手拍落附著在臉部及衣服上的大量雪蟲，也可以看到有人拿出手帕遮住口部，甚至有人在行進時向前撐傘作為「保護」。

日本北海道電視台（HTB）記者前往札幌市南區住宅區採訪時指出：「只要站在戶外就能感受到雪蟲落在臉上，外出不過才5分鐘全身就沾滿雪蟲。」當地居民受訪時也說，「數量比往年來得多」、「這是公害」。

入夜後也可以從往來車輛的大燈照射下看到大量雪蟲飛舞，由於這種雪蟲在櫸樹上產卵，所以特別會在公園等附近有櫸樹的場所大量出現，專家預估，今年雪蟲紛飛的情況將持續到11月上旬。

大量雪蟲湧現札幌市，市內出現漫天飛蟲的景象。（Getty Images）
大量雪蟲湧現札幌市，市內出現漫天飛蟲的景象。（Getty Images）

雪蟲的學名為「Prociphilus oriens」，在日本北海道和東北地方10至12月會出現。根據過去的觀察，在雪蟲大量出現後，平均再過約2.24周就會開始下雪。而最近在高山地區，就有降雪的可能。

日本媒體「HBC北海道放送」報導，北海道大學名譽教授秋元信一指出，今年因為酷暑的影響，使得雪蟲數量暴增，是過去的十倍以上。雖然整體看起來像白色的，但如果仔細觀察單一個體，就會發現其實是黑色的蟲子。有觀光客第一次見識到這種蟲，抱怨蟲子一直往臉上飛，讓人感覺很噁心，造成旅遊的不快。

日本 降雪 觀光

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