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26歲俄羅斯女子有22親生孩 幾乎同年生 目標拚105孩

聯合新聞網
夫妻倆靠著代理孕母生下21個孩子，還希望最多能生滿105個。（取材自Instagram）
夫妻倆靠著代理孕母生下21個孩子，還希望最多能生滿105個。（取材自Instagram）

現居美國喬治亞州的俄羅斯女子克莉絲汀娜（Kristina Ozturk）雖然年紀輕輕，卻已經擁有22個小孩，而且這些孩子還幾乎都是「同年出生」；不過，這並不是因為女子懷了多胞胎，而是因為她嫁給土耳其富豪後，靠代理孕母生了超多孩子，光是家裡的保母就有16位。而她和丈夫還計畫，未來要生到「105個」。

據英國太陽報（The Sun）報導，今年26歲的克莉絲汀娜在前一段關係中生下了8歲的女兒，她是在嫁給富豪奧茲圖爾克（Kristina Ozturk）之後才多出21個孩子。

不過兩人的做人方法是靠著代理孕母幫忙生孩子。克莉絲汀娜表示，光是2020年3月到2021年7月之間，兩人付給代理孕母的費用就高達14.2萬英鎊（約17.1萬美元）。為了照顧那麼多孩子，家裡請來16位居家保母，就連保母的總年薪也得花6.8萬英鎊（約8.2萬美元）。

雖然要照顧20幾個孩子，但克莉絲汀娜現在卻是「單親媽媽」，因為奧茲圖爾克在2023年因非法購入及持有毒品和精神藥物，被判處八年有期徒刑。即便如此，克莉絲汀娜說老公還是可以從監獄提供精子，兩人打算生105個孩子。

喬治亞州 監獄 毒品

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