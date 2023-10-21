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南韓大熊貓「福寶」 3歲寫真集熱銷

綜合報導
南韓大熊貓「福寶」。（取材自微博）
南韓大熊貓「福寶」。（取材自微博）

首隻在南韓自然繁殖誕生的大熊貓「福寶」成了南韓民眾的寵兒，其3周歲寫真散文集《福寶，幸福每一天》自9月起在南韓暢銷書排行榜上名列前茅。這本書記錄福寶從出生100天到結束獨立生活訓練的日子，也生動描述了福寶在沒有媽媽和飼養員幫助下「橫衝直撞」的日常生活。此書是由飼養員姜哲遠執筆，記錄與福寶一起成長的時光充滿了幸福。

韓聯社報導，福寶的第一本寫真散文集《熊貓寶寶福寶》於2021年7月在其一周歲生日之際發行，第二本散文寫真集《福寶，幸福每一天》9月正式面市。該書自開始預售起便衝上暢銷書排行榜，發行後持續熱銷，引起讀者廣泛關注和青睞。

南韓大熊貓「福寶」與飼養員。（取材自微博）
南韓大熊貓「福寶」與飼養員。（取材自微博）

此外，香港01報導，福寶於2020年7月20日在南韓誕生，是南韓首隻自然繁殖的大熊貓。其父親「樂寶」和母親「愛寶」於2016年4月21日正式在南韓亮相，現在全家3口一同居住在愛寶樂園的「熊貓世界」。福寶預計將於2024年返回中國。

姜哲遠在書中寫道，「福寶」這個名字將伴隨著福寶走向幸福的每一步。不管將來福寶遇到什麼困難，去到哪裡，都能找到幸福。這段感人的故事也讓人們更加喜愛可愛的福寶。

今在南韓購書網站「yes24」上，福寶的兩本書都位列年度動物主題圖書銷售榜前5名。網站人員表示，福寶和飼養員之間互動的可愛場景引起了前所未有的回響，也推動了這些書籍的熱賣。此外，有關福寶的紀錄片在YouTube平台上的觀看次數也超過1億次，可見福寶在大眾心中的受歡迎程度。

南韓大熊貓「福寶」與飼養員。（取材自微博）
南韓大熊貓「福寶」與飼養員。（取材自微博）

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