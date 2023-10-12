我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

美國遊客以色列博物館暴走 摔爛2古羅馬雕像遭逮

編譯徐榆涵
宙斯之女雅典娜的頭顱雕像遭一名美國遊客推倒摔爛。（歐新社）
宙斯之女雅典娜的頭顱雕像遭一名美國遊客推倒摔爛。（歐新社）

美國一名男遊客到以色列旅遊時，因涉嫌砸毀耶路撒冷「以色列博物館」內的兩尊古羅馬雕像，遭到當場逮捕。

BBC報導，根據以色列警分享的照片顯示，館方兩座破碎的古羅馬雕像，歷史可追溯至羲王二世紀。警方指出，該男子犯案後聲稱，這些雕像違反猶太教的核心教義「妥拉（Torah）」。

展廳工作人員看到男子的行為後，當場通報警方，警方趕往現場後則隨即將這名外國旅客逮捕。

根據以色列時報報導，該名40歲美國男子推倒了宙斯之女雅典娜的頭顱雕像，以及獅身鷹首翼獸（griffin）抓住涅墨西斯命運之輪的雕像，導致雕像直接粉碎破裂。

男子接受訊問時聲稱，這些雕像代表偶像崇拜，且嚴重違反猶太教的重要教義「妥拉」。美聯社報導，但他的律師稱該行為並非出自於宗教狂熱。

該博物館表示，這次的破壞是「令人不安且不尋常的事件」，同時譴責一切形式的暴力。但館方仍向公眾開放。

一名猶太裔的美國遊客今年2月在耶路撒冷的羅馬天主教教堂「鞭笞堂」（Church of the Flagellation），用鐵鎚破壞一尊基督雕像。

獅身鷹首翼獸（griffin）抓住涅墨西斯命運之輪的雕像也倒地粉碎。（歐新社）
獅身鷹首翼獸（griffin）抓住涅墨西斯命運之輪的雕像也倒地粉碎。（歐新社）

以色列 猶太 博物館

上一則

慶迪士尼百年 日銀座精工鐘塔 換上米老鼠鐘面

下一則

新加坡展出皮諾丘色色的…「那裡」會變長

延伸閱讀

以巴衝突／50年來最大情報失誤 以色列籠罩失敗和羞辱

以巴衝突／50年來最大情報失誤 以色列籠罩失敗和羞辱
以巴衝突／為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員：不知道

以巴衝突／為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員：不知道
以巴衝突擴大 黎巴嫩襲擊以色列 以色列大砲強轟回敬

以巴衝突擴大 黎巴嫩襲擊以色列 以色列大砲強轟回敬
突襲以色列 哈瑪斯軍事部隊曝「開戰目的」：保衛聖地

突襲以色列 哈瑪斯軍事部隊曝「開戰目的」：保衛聖地

熱門新聞

巴勒斯坦加薩走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，他們發射5000枚火箭，槍手也乘機滲透以色列城鎮。美聯社

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

2023-10-07 13:16
加拿大亞伯達省的班夫國家公園9月29日發生了灰熊攻擊事件，導致道格．英格利斯（右）與珍妮．古斯（左）跟他們的愛犬死亡，英格利斯的叔叔近日公布了他們生前的最後訊息。(照片翻攝：MAILONLINE)

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

2023-10-06 11:26
巴勒斯坦哈瑪斯組織7日以火箭突襲以色列，打得以色列措手不及，讓以色列上下籠罩著羞辱、失敗、震驚的氣氛中。(Getty Images)

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

2023-10-07 22:12
德國籍刺青師遭「哈瑪斯」擄殺，放卡車後方遊街示眾且遭褻瀆。（取材自X平台）

德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾

2023-10-08 21:20
(噓！新聞)

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

2023-10-04 14:09
圖為杜拜機場。（美聯社）

她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5個月才返美

2023-10-04 18:48

超人氣

更多 >
2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿
密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助
紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意
甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票
治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫