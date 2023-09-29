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AI合成裸照敲詐 西班牙11少年涉案 最小才12歲

編譯盧思綸
西班牙阿爾門德拉萊霍小鎮驚傳不肖分子利用AI軟體造假未成年少女裸照，警方展開調查鎖定11名未成年少男。（路透）
西班牙阿爾門德拉萊霍小鎮驚傳不肖分子利用AI軟體造假未成年少女裸照，警方展開調查鎖定11名未成年少男。（路透）

英國廣播公司（BBC）報導，西班牙西南部巴達霍斯省（Badajoz）驚傳不肖分子利用人工智慧（AI）軟體造假未成年少女裸照，嫌犯非但散布到社群軟體廣為流傳，更用以敲詐受害人，當地警方展開調查後鎖定11名未成年男性。

巴達霍斯省阿爾門德拉萊霍（Almendralejo）警局日前接獲通報，當地未成年少女衣著完整的社群照片遭到盜用，並經過人工智慧軟體修圖生成裸照在WhatsApp及Telegram大肆流傳。目前已知受害多達28人，年齡落在11歲至17歲。

警方著手調查後發現，至少11名12至14歲未成年男孩涉嫌造假或散布裸照，甚至用以威脅敲詐受害人。

一名受害人家長提到，目前無法確定多少孩子手裡握有造假裸照，最怕的是他們上傳色情網站。造假裸照在網路流傳勢必對受害人造成影響，某些女孩甚至「不敢踏出家門半步」。

目前製造成年人色情圖像在西班牙沒有具體法律可管，不過利用未成年人作為材料可視為兒童色情刊物。另外，盜用社群照片恐怕觸犯個資法，不過，在西班牙，僅14歲以上未成年人才會面臨該項刑法罪責。

人工智慧 個資 WhatsApp

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