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義母棕熊攜2幼熊路過小鎮 遭當地居民殘忍射殺引公憤

編譯徐榆涵／即時報導
義大利中部一處國家公園附近有一頭母熊遭到槍殺，引發義國公憤。（路透）
義大利中部一處國家公園附近有一頭母熊遭到槍殺，引發義國公憤。（路透）

義大利一隻暱稱為「黑莓」（Amarena）的母棕熊日前帶著兩隻小熊前往鎮上覓食，未料8月31日遭到當地居民射殺，引發全國公憤，連義國政客和動保專家也予以譴責。

衛報等報導，「黑莓」為棲息在義大利中部「阿布魯佐、拉齊奧和莫利塞國家公園」（Abruzzo, Lazio and Molise）中的60隻馬西卡棕熊之一，廣受民眾愛戴，屬於高瀕臨絕種物種。

「黑莓」上周出現在國家公園附近的城鎮聖貝內代托－代馬爾西（San Benedetto dei Marsi），帶著兩隻小熊在鎮上覓食。根據社群媒體流傳的影片顯示，「黑莓」左右張望，領著小熊穿越馬路迅速離開。

根據國家公園，已確認56歲當地男子為槍手，該男稱這頭棕熊闖入他的住所，因此出於恐懼才開槍。

國家公園指出，即使「黑莓」 前曾對附近農地造成損害，也沒有理由證明這起槍擊事件是合理的，因為牠從未給人類造成任何問題。

阿布魯佐大區區長重申，該隻棕熊沒有危險，並譴責這起令人難以理解的槍擊事件。義大利環境部長和動保人士也紛紛表達憤怒和沮喪。

義大利中部一處國家公園附近有一頭母熊遭到槍殺，引發義國公憤。(美聯社)
義大利中部一處國家公園附近有一頭母熊遭到槍殺，引發義國公憤。(美聯社)

義大利 槍擊 社群媒體

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