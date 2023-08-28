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星國1離譜葬儀社 燒錯遺體拜錯神 被索賠16.5萬

聯合新聞網
葬儀社員工領錯屍體，導致紀姓老翁遺體被以其他宗教儀式火化；圖為示意圖。（取材自ingimage）
葬儀社員工領錯屍體，導致紀姓老翁遺體被以其他宗教儀式火化；圖為示意圖。（取材自ingimage）

新加坡一家葬儀社鬧了烏龍，竟然認錯遺體，誤將死者遺體火化，並以不同宗教進行葬禮，讓死者家屬發現後氣得提出民事訴訟，要求賠償22.5萬元新幣（約16.5萬美元）。

據亞洲新聞台（Channel NewsAsia）報導，82歲男子紀進忠（Kee Kin Tiong，音譯）過世後交由和諧殯葬禮儀公司（Harmony Funeral Care）協助辦理後事，不料卻發生火化搞錯遺體的烏龍。

家屬先請陳欽順棺材店（Tan Khiam Soon Undertaker）的員工將紀姓老翁的遺體帶到工作室進行防腐處理，沒想到和諧殯葬禮儀公司派員工領回遺體時搞錯，導致紀姓老翁的遺體被火化。

據悉，當時負責的員工本要領走的是謝順全（Chia Soon Chuan，音譯）的遺體，結果卻搞錯領走了紀姓老翁的遺體。不僅如此，葬儀社隨後更根據謝姓男子家屬要求進行基督教儀式，並火化了紀姓老翁的遺體，導致紀家人「被剝奪最後的告別機會」。

紀姓老翁孫女表示，按照道教儀式本應將遺體領回家哀悼至少3天才火葬，這起意外讓家人無法好好跟爺爺道別，飽受精神創傷，過去幾年宛如活在「人間煉獄」。孫女於是向葬儀社、棺材店、防腐工作室及搞烏龍的員工提出訴訟，求償22.5萬新幣，目前全案仍在審理中。

新加坡

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