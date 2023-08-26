錯過郵輪啟航…義遊客哭求船長別開走
社群媒體近日流傳的一支影片顯示，一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，求船長可以等等他們。
每日郵報報導，這起事件發生於15日，地點是義大利東南部的巴里港（Bari），當時輝煌輪（MSC Splendida）正要出發繼續為期9天的地中海之旅，但一對夫婦錯過了預定啟航的時間，當兩人抵達碼頭時，登船的舷梯已經移走了。
從TikTok上的影像可見兩名遊客就站在碼頭上，不斷大叫的男子據報用義語喊著，「請問船長在嗎？」及「船長，請等等我們。如果你願意，就可以做到的」。輝煌輪上的一位女性乘客拍下了這個場景，還可以聽見有人在咯咯笑。她告訴另一位乘客，「他在說什麼啊？是什麼意思？喔，可能是他錯過了郵輪」。
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一位英國遊客告訴每日郵報，事情發生的時候，她跟家人一起搭乘了輝煌輪，並為這次行程付了8000英鎊（10187美元）。她抨擊船員拋棄了這對夫婦，「我們正在吃午飯，他們只做了一次廣播，提到兩個聽上去是義大利語的名字，然後就沒進一步消息了，郵輪甚至沒超時停留一分鐘。無論他們是否在場，我們是覺得幾乎沒有努力要找那些人」。
不過，南亞得里亞海港口系統管理機構主席葛里菲（Ugo Patroni Griffi）向義媒「共和國報」表示，這對夫婦試圖要求郵輪掉頭，或者至少停止營運，這顯然不可能，「因為郵輪時間有限，而且營運也十分昂貴」。
一位看過影像的網友指出，「我明白錯在這位先生，不幸的是，如果你做了一次，那每個人都會這樣要求。郵輪有時刻表，他們必須要遵守。不過，夥計們，讓我們設身處地替他們想一下！我們都會感到絕望！行李、錢、付過費的郵輪，然後你人就留在岸上」。
據報導，大多數網友似乎同意這個觀點，也有網友指出，「如果他們超過了哪怕十分鐘，就必須為了泊位付一整天的錢。」另一位網友則批評，「他們為什麼要等？有5000人能夠看時間與按時回來，他們預期將按計畫出發」。
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