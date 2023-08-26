我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大飯店變大學宿舍？傳聖荷西州大看中聖荷西希爾頓大樓

零元購猖獗 洛市梅西百貨遭快閃 古龍香水被掃貨

錯過郵輪啟航…義遊客哭求船長別開走

編譯周辰陽
義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（取材自TikTok）
義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（取材自TikTok）

社群媒體近日流傳的一支影片顯示，一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，求船長可以等等他們。

每日郵報報導，這起事件發生於15日，地點是義大利東南部的巴里港（Bari），當時輝煌輪（MSC Splendida）正要出發繼續為期9天的地中海之旅，但一對夫婦錯過了預定啟航的時間，當兩人抵達碼頭時，登船的舷梯已經移走了。

從TikTok上的影像可見兩名遊客就站在碼頭上，不斷大叫的男子據報用義語喊著，「請問船長在嗎？」及「船長，請等等我們。如果你願意，就可以做到的」。輝煌輪上的一位女性乘客拍下了這個場景，還可以聽見有人在咯咯笑。她告訴另一位乘客，「他在說什麼啊？是什麼意思？喔，可能是他錯過了郵輪」。

@welcometofavelas4k Bari #crociera #msc ♬ suono originale - welcome to favelas

一位英國遊客告訴每日郵報，事情發生的時候，她跟家人一起搭乘了輝煌輪，並為這次行程付了8000英鎊（10187美元）。她抨擊船員拋棄了這對夫婦，「我們正在吃午飯，他們只做了一次廣播，提到兩個聽上去是義大利語的名字，然後就沒進一步消息了，郵輪甚至沒超時停留一分鐘。無論他們是否在場，我們是覺得幾乎沒有努力要找那些人」。

不過，南亞得里亞海港口系統管理機構主席葛里菲（Ugo Patroni Griffi）向義媒「共和國報」表示，這對夫婦試圖要求郵輪掉頭，或者至少停止營運，這顯然不可能，「因為郵輪時間有限，而且營運也十分昂貴」。

一位看過影像的網友指出，「我明白錯在這位先生，不幸的是，如果你做了一次，那每個人都會這樣要求。郵輪有時刻表，他們必須要遵守。不過，夥計們，讓我們設身處地替他們想一下！我們都會感到絕望！行李、錢、付過費的郵輪，然後你人就留在岸上」。

據報導，大多數網友似乎同意這個觀點，也有網友指出，「如果他們超過了哪怕十分鐘，就必須為了泊位付一整天的錢。」另一位網友則批評，「他們為什麼要等？有5000人能夠看時間與按時回來，他們預期將按計畫出發」。

郵輪 義大利 社群媒體

上一則

喬治王子三兄妹被禁和爸媽吃飯 前王室廚師曝超嚴規矩

下一則

瓦格納換帥 普亭早就離間普里格津和資深成員關係

延伸閱讀

全家搭郵輪旅行？這些路線小孩免費

全家搭郵輪旅行？這些路線小孩免費
錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開
狗狗郵輪大受歡迎 新加坡再推貓咪郵輪

狗狗郵輪大受歡迎 新加坡再推貓咪郵輪
上海郵輪消費市場攀升 將成經濟新亮點

上海郵輪消費市場攀升 將成經濟新亮點

熱門新聞

每日郵報18日報導，義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（照片翻攝：informazione.it）

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

2023-08-19 05:32
日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
（取自CCTV國際時訊）

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

2023-08-23 13:27
俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日搭乘的飛機墜毀，機上10人全數罹難。這架飛機的女空服員拉斯波波娃（Kristina Raspopova，圖）也是罹難者之一。圖取自臉書

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

2023-08-24 12:54
智商204的神童白江賢。(取自白江賢Instagram)

校園霸凌或課跟不上？智商204十歲跳級神童自請退學

2023-08-20 13:10
墜毀於首都莫斯科北部的私人飛機殘骸，普里格津據信在飛機上。(美聯社)

華爾街日報：初步調查 普里格津飛機不是被地對空飛彈擊落

2023-08-24 17:19

超人氣

更多 >
恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居
中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此
不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案