錯過郵輪啟航…義遊客哭求船長別開走

義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（取材自TikTok）

社群媒體 近日流傳的一支影片顯示，一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪 的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，求船長可以等等他們。

每日郵報報導，這起事件發生於15日，地點是義大利 東南部的巴里港（Bari），當時輝煌輪（MSC Splendida）正要出發繼續為期9天的地中海之旅，但一對夫婦錯過了預定啟航的時間，當兩人抵達碼頭時，登船的舷梯已經移走了。

從TikTok上的影像可見兩名遊客就站在碼頭上，不斷大叫的男子據報用義語喊著，「請問船長在嗎？」及「船長，請等等我們。如果你願意，就可以做到的」。輝煌輪上的一位女性乘客拍下了這個場景，還可以聽見有人在咯咯笑。她告訴另一位乘客，「他在說什麼啊？是什麼意思？喔，可能是他錯過了郵輪」。

一位英國遊客告訴每日郵報，事情發生的時候，她跟家人一起搭乘了輝煌輪，並為這次行程付了8000英鎊（10187美元）。她抨擊船員拋棄了這對夫婦，「我們正在吃午飯，他們只做了一次廣播，提到兩個聽上去是義大利語的名字，然後就沒進一步消息了，郵輪甚至沒超時停留一分鐘。無論他們是否在場，我們是覺得幾乎沒有努力要找那些人」。

不過，南亞得里亞海港口系統管理機構主席葛里菲（Ugo Patroni Griffi）向義媒「共和國報」表示，這對夫婦試圖要求郵輪掉頭，或者至少停止營運，這顯然不可能，「因為郵輪時間有限，而且營運也十分昂貴」。

一位看過影像的網友指出，「我明白錯在這位先生，不幸的是，如果你做了一次，那每個人都會這樣要求。郵輪有時刻表，他們必須要遵守。不過，夥計們，讓我們設身處地替他們想一下！我們都會感到絕望！行李、錢、付過費的郵輪，然後你人就留在岸上」。

據報導，大多數網友似乎同意這個觀點，也有網友指出，「如果他們超過了哪怕十分鐘，就必須為了泊位付一整天的錢。」另一位網友則批評，「他們為什麼要等？有5000人能夠看時間與按時回來，他們預期將按計畫出發」。