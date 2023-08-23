很渴？女遊客擅闖羅馬噴泉攀岩「裝水」 旁人看傻眼

一名女遊客日前爬進義大利羅馬最著名的特雷維噴泉（Trevi Fountain）裝水。（取材自X平台）

義大利 羅馬最著名的特雷維噴泉(Trevi Fountain)，日前遭到一名女遊客擅闖並使用寶特瓶裝水，警衛發現後第一時間就驅離該名遊客，但尚不清楚是否會對她開罰。

特雷維噴泉建立於1762年，是羅馬最大的巴洛克式噴泉，是羅馬當地最有名的景點之一，每年都吸引數百萬名遊客爭相目睹。相傳過去羅馬軍隊出征前，士兵們會在此丟硬幣來祈求平安歸來。

根據一段上個月拍攝的影片顯示，一名國籍不明的女遊客突然闖入特雷維噴泉，只見她攀爬著噴泉的石壁，想盡辦法靠近噴泉口後，接著用手上的寶特瓶從噴泉口中裝了一瓶泉水。

對於如此誇張行徑，一旁民眾全都傻了眼，負責維安的警衛人員也隨即吹哨予以制止，之後警衛人員與該名遊客進行簡短對話，目前尚不清楚該遊客在事發後是否有被逮捕或開罰。根據規定，擅自進入噴泉將被罰500歐元(約544美元)。

新冠疫情 趨緩後，前往羅馬的國際旅客數量激增，也陸續傳出多起不尊重當地著名遺跡的旅遊亂象事件。像是本月有一群德國年輕遊客在義大利北部推倒一座150年歷史的雕像，6月時有一名英國觀光 客在羅馬競技場牆上刻字，5月時則一名沙國籍男子開著瑪莎拉蒂(Maserati)跑車，直接駛下這個西班牙階梯，導致兩階台階斷裂，種種觀光亂象，令當局相當頭疼。