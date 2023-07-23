領航鯨蘇格蘭島嶼大量擱淺 55死僅1隻脫困

蘇格蘭西部路易斯島發現大批領航鯨擱淺，雖然立即派人搶救，最後仍逾50隻不幸死亡。（Getty Images）

蘇格蘭西部路易斯島（Isle of Lewis）日前發現大批領航鯨（pilot whales）擱淺，雖然立即派人手協助搶救，最後仍有55隻不幸死亡。

英國衛報報導，日前路易斯島初獲通報，55隻成、幼年鯨魚擱淺海灘，隨後確認僅15隻仍奄奄一息，其餘全數死亡。

當時救援協會試圖趁退潮水位較低將其中兩隻送回海裡，但只有一隻安全離開，其他倖存的鯨魚出於人道考量被安樂死。

目前仍不確定擱淺原因，據判可能和即將生產的母鯨有關係。英國潛水員海洋生物救援協會（British Divers Marine Life Rescue）表示，「領航鯨社會連結性出了名緊密，任何同伴有難都不會棄之不顧。」

為了對死亡鯨魚進行檢驗，蘇格蘭海洋動物擱淺專案（Scottish Marine Animal Stranding Scheme）小組正在與時間賽跑，將針對鯨魚進行解剖，進一步釐清擱淺成因。

頂尖病理學家布朗勞（Andrew Brownlow）博士表示，對這起擱淺事件進行調查會是一項「艱難的任務」。由於無法對全部55隻鯨魚進行檢驗，團隊將會選擇部分鯨魚來蒐集資料。

領航鯨屬於海豚科，也是最常出現集體擱淺的鯨豚動物。