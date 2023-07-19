俄烏戰化肥價飆漲 日本18世紀糞肥意外翻紅

俄烏戰爭意外地讓日本古早時代的糞便肥料，重新翻紅。（Getty Images）

俄烏戰爭導致化學肥料價格飆漲，讓日本 古早時代價廉、可再利用的「下肥」（糞便肥料）重新翻紅。

中央社引述法新社報導，日本早年也與世界一些地方相同，會拿「夜香」當農業肥料，在18世紀的日本江戶時代更是重要的肥料來源。但隨下水道系統與汙水處理廠進步與化肥興起，「下肥」便乏人問津。

因化糞池汙泥處理所費不貲且過程恐破壞環境，約10年前日本的汙水廠就想喚起人們重新使用「下肥」，但始終沒法帶起風潮，直到俄國 去年2月底入侵烏克蘭 導致全球化肥價格飆漲後，終於迎來轉機。

日本北部登米市一間下肥廠，今年3月的銷售業績是去年同期的160%，著實發一筆意外之財，也是登米市2010年開始生產下肥以來首次出現銷售一空的盛況。

下肥廠副廠長加藤俊昭（Toshiaki Kato,音譯）表示，需求大增的原因很簡單，「我們的肥料受歡迎就是因為便宜，能幫農民大幅減少成本，而且對環境也友善」。

化糞池排泄物經處理所製成的「下肥」，每公斤約160日圓（約1.15美元），價格僅為進口原料所製化肥的1/10。

在南部的九州佐賀，當地官員表示下肥的銷售量為過去的2到3倍，並有數十支來自日本各地的考察團到訪盼將來能如法炮製。

在東京外圍的三浦，水肥車不停將化糞池汙水載至處理廠，在加工槽裡去除水分後讓固體發酵，最後製成像泥土般的粉末狀用於澆灑農田；下肥製作過程產生的甲烷則供廠房燒熱水與發電。