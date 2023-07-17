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跨越60年… 78歲美翁機場向高中「戀」人求婚 她瞬間哭了

綜合報導
美國一位78歲爺爺麥克米金（左）在機場拿出「小抄」，向相識逾60年的高中同學甘貝爾現場求婚。（取材自TikTok）
美國一位78歲爺爺麥克米金（左）在機場拿出「小抄」，向相識逾60年的高中同學甘貝爾現場求婚。（取材自TikTok）

美國佛羅里達州一位78歲爺爺近日在機場接機時，向高中時暗戀的對象求婚，他們在機場忘情接吻，爺爺下跪拿出婚戒，婆婆馬上答應，在兩人分開60年後，終於有一個浪漫的結局。

香港01引述媒體報導，男主角麥克米金（ Thomas McMeekin）是坦帕市皮膚科醫生，他透露女主角甘貝爾（Nancy Gambell）是他的高中同學，當年她是高中啦啦隊隊長，迷戀對方但無疾而終，之後各有婚姻，至60周年同學聚會前夕，婆婆來信他發現雙方都恢復單身，他馬上寄機票邀請對方見面。

據報導，TikTok近日瘋傳多段麥克米金在坦帕（Tampa）國際機場求婚的影片，他西裝筆挺在候機大堂，擁抱剛下機的甘貝爾，兩人寒暄幾句後忘情擁吻，之後麥克米金讓甘貝爾坐上一旁座椅，送上一束鮮花，拿出一條刻有兩人生日的項鍊，接著下跪求婚。他掏出1張「小抄」讀出求婚誓言，驚喜一幕讓甘貝爾感動流淚，随著一聲「我願意」，兩人相擁在一起，機場大廳瞬間爆發歡呼聲。

爺爺求婚成功後「情聖上身」，形容「我們是天生一對」，這次求婚是辦公室同事幫忙下精心策畫。他所在的坦帕皮膚科學會幾名成員，都在TikTok分享求婚片段。

據報導，麥克米金的助理向媒體透露，麥克米金每天都在討論如何求婚，便幫他準備好枕頭下跪，及「她答應了」紙板。助理說，麥克米金曾經歷過3段婚姻、甘貝爾則有過4段婚姻；兩人正計劃在加州舉行婚禮，對影片瘋傳感好奇。甘貝爾指出，她餘生已經不長了，有麥克米金相伴走過最後一段路，就像夢想成真。

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