天氣太熱？ 美1隻4.9呎鱷魚穿過狗門闖入民宅

美國一對夫婦日前發現一隻4.9英尺長的鱷魚，闖入家中。（視頻截圖）

美國一對夫婦日前大吃一驚地發現，有隻大約1.5公尺長（約4.9英尺）的鱷魚溜進了他們位於路易斯安納州 的新家。獲報前來處理的動物專家表示，牠有可能是穿過狗門進來的。

福斯新聞數位台與今日美國報1日報導，這起事件發生在6月23日，當事人唐恩與簡恩．舒茲夫婦（Don and Jan Schultz）最近搬到了路易斯安納州的新伊比利 亞（New Iberia, LA）。根據舒茲夫婦在社群媒體的發文，兩人飼養的澳洲 牧牛犬「熊貓」（Panda）在凌晨1時半左右開始咆哮，簡恩認為可能有入侵者闖進家中，於是叫醒了丈夫，要他去看看。

根據報導，唐恩抓起了手槍去查看動靜。就在他轉過牆角進入走廊時，「可以在地毯邊緣看到一個形狀」。儘管他剛醒來，沒辦法集中注意力，「但當腦海紀錄了完整的形狀時，我就往後跳了，我的腳距離牠的頭只有大約30公分（0.98英尺）」。

目瞪口呆的唐恩回去找太太，簡恩一開始以為他「在鬼扯」，直到唐恩用手機拍照跟與拿給她看，夫妻倆才撥打緊急報案電話聯繫警方處理。伊比利亞堂區警局（Iberia Parish Sheriff’s Office）派出3位警員，後來又找了魚類及野生動物部，該部再派了一個人過來。

根據舒茲夫婦上傳到YouTube的影像，可見到一位捕獵人拿著抓取桿，趁著鱷魚在屋子內一動也不動時把牠抓住。儘管鱷魚多次試圖反擊與掙脫，但捕獵人仍成功把牠從房子帶到了車庫。出於安全考量，捕獵人拿膠帶封住牠的嘴巴，並且用繩索固定住四肢，以便更輕鬆、更安全地運到新的地點。

唐恩表示，這位魚類及野生動物部人員在大約凌晨2時15分左右現身，「專家覺得，因為過去幾個星期的天氣太熱了，牠從狗門周圍感覺到有涼空氣滲出來，就跟著進了房子」。

今日美國報報導，鱷魚夜訪促使舒茲夫婦採取新的安全預防措施，包括購買只會回應「熊貓」項圈發出訊號的新狗門，還在房子後面裝了智慧門鈴。幸運的是，這次意外遭遇事件只留給兩人一個開派對時可以講的瘋狂故事。