羅馬競技場遊客刻字 義國尋兇 恐重罰2萬、囚5年

一名觀光客日前在羅馬競技場牆面刻字，旁人規勸不聽。義大利警方正在追查此人身分。（視頻截圖）

世界文化遺產羅馬競技場是義大利 知名觀光 景點。近日一名身分不明的年輕遊客卻用鑰匙將自己和女友的名字刻在羅馬競技場的牆上，引發義大利官員強烈不滿，誓言要找到他，並處以鉅額罰款和監禁。

許多風景區都會出現把名字刻在某作品或古蹟上面，此惡行不僅破壞作品或古蹟，也缺乏對文物應有的尊重。近日在義大利出現一名遊客在羅馬競技場的牆壁上刻名字，引發軒然大波。

羅馬競技場（Colosseo）是義大利羅馬知名觀光景點，也是聯合國教科文組織所列的世界文化遺產，以及瑞士新七大奇蹟協會（New 7 Wonders Foundation）所票選的世界新七大奇蹟之一。

「今日羅馬」（Roma Today）日前報導，一名身分不明的年輕遊客用鑰匙將自己和女友的名字「Ivan+Haley 23」刻在羅馬競技場的牆上。此破壞行為被另一名遊客拍攝下來，他先向工作人員說明這一事件，隨後將影片發布到社群媒體Reddit上。

一對情侶在羅馬競技場牆上刻名字，畫面被貼上網。（視頻截圖）

報導指出，此段影片引發警方關注，這名行為不當的遊客可能面臨1.8萬歐元（約1.95萬美元）的鉅額罰款和最高5年的監禁。

義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）評論這部影片時說：「我認為這名遊客為了刻上他女友的名字而玷汙了世界上最著名的地方之一，比如羅馬競技場這樣的歷史遺產，這是非常嚴重的、不值得的，也是一種非常不文明的表現。我希望無論是誰做出這樣的事，都將根據我們的法律得到查明和制裁」。

義大利旅遊部長桑坦切（Daniela Santanchè）也表示：「我認為羅馬競技場發生的事情非常嚴重。我希望這名遊客受到制裁，讓他充分了解行為的嚴重性。我們需要尊重我們的歷史和文化。我們不能讓那些來參觀我們國家的人感到可以自由地以這種方式行事」。

羅馬競技場考古公園主任魯索（ Alfonsina Russo）說：「這是非常嚴重的行為。我認為他在尊重遺產方面缺乏教育 和培訓。任何在紀念碑寫字的人顯然都沒有接受過有關我們的文化遺產和代表我們記憶的文化資產教育。這些人沒有在學校或家庭中接受過尊重的教育。我們正在盡一切努力找尋這個人」。