我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

「肉骨茶」太美味 馬來西亞擬列美食遺產

綜合報導
肉骨茶是大馬道地華人美食之一，政府決定研究將它列為傳統美食遺產。（中央社）
肉骨茶是大馬道地華人美食之一，政府決定研究將它列為傳統美食遺產。（中央社）

肉骨茶究竟是否應列為馬來西亞傳統美食，最近成為國會議論焦點。美食業者也籲請將肉骨茶美食發揚光大，馬來西亞旅遊、藝術及文化部長張慶信最終決定要以開放性思維，研究將肉骨茶列美食遺產。

肉骨茶是大馬道地華人美食之一，也是外國觀光客慕名品嚐或Youtuber宣傳焦點。據國家遺產法，截至2023年多達213種的各州和各種族傳統食品被認可為國家遺產，肉骨茶未列其中，成為遺珠之憾。

大馬國會議員日前在質詢肉骨茶何時能成為傳統美食，不論是馬來西亞10大和30大美食中都沒有肉骨茶蹤影；另有國會議員盼政府應致力把椰漿飯、肉骨茶和叻沙列為國民美食。

旅遊、藝術及文化部（MOTAC）副部長凱魯菲道斯（Khairul Firdaus Akbar Khan）答詢稱，各種食品欲列入大馬傳統美食，各種族都能享用是首要條件，例如雞骨茶（Bak Kut Teh Ayam）。

凱魯菲道斯的答覆引發軒然大波，馬來西亞劉氏總會副總會長劉春認為，肉骨茶由巴生地區的華人發明，在大馬有數十年歷史，不僅是國際知名美食之一，也成為大馬的非穆斯林社會、尤其是華人日常傳統美食，應被列入國家傳統美食和遺產。

大馬媒體引述華總會長吳添泉觀點報導，肉骨茶已是全球老饕慕名而來的首選道地美食之一。大馬應把肉骨茶申請列入聯合國教科文組織的非物質文化遺產。

華人 觀光

上一則

印度33人巴士高速公路上爆胎 翻覆起火釀至少25死

下一則

他在西班牙點「迷你吉拿棒」尺存超巨大像油條

延伸閱讀

探索Germantown美食的熱門目的地 —New Grand Mart超市

探索Germantown美食的熱門目的地 —New Grand Mart超市
洛杉磯市警突襲非法披薩店 美食包裝下竟藏...

洛杉磯市警突襲非法披薩店 美食包裝下竟藏...
中華美食節紐約華盛頓廣場公園舉行 美食飄香食客雲集

中華美食節紐約華盛頓廣場公園舉行 美食飄香食客雲集
用美食輸出文化 柑仔店「雲海嚴選」慶周年

用美食輸出文化 柑仔店「雲海嚴選」慶周年

熱門新聞

一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

2023-06-25 16:53
紐西蘭外交部長馬胡塔。（Getty Images）

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

2023-06-27 09:35
普里格津（Yevgeny Prigozhin）的部隊已至少從俄羅斯占領的烏克蘭兩處地點，朝俄國展開反攻，並「幾乎確定」已經在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）拿下幾處重大安全據點。（Getty Images）

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

2023-06-24 09:20
泰國曼谷廊曼國際機場驚傳恐怖意外，一名泰國女子拖著行李使用電動步道時，不慎被行李箱絆倒，左腿被捲入輸送帶，醫療人員到場評估後，決定當場截肢以助她脫離。(截自紐約郵報網站)

在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢

2023-06-29 20:31
瓦格納士兵24日準備撤離他們占領的俄南城市羅斯托夫，當地居民與士兵合影。（歐新社）

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

2023-06-24 21:28
在聖彼德堡販售的面具紀念品，由右至左分別是：俄國總統普亭、瓦格納首領普里革津、車臣領袖卡狄羅夫。（美聯社）

傭兵vs.俄軍 分析：普亭手下20年來最嚴重內鬨 恐鋪內戰舞台

2023-06-23 23:54

超人氣

更多 >
眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了
這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙

這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙
仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣

仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣
29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國

29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國
美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵