「肉骨茶」太美味 馬來西亞擬列美食遺產

肉骨茶是大馬道地華人美食之一，政府決定研究將它列為傳統美食遺產。（中央社）

肉骨茶究竟是否應列為馬來西亞傳統美食，最近成為國會議論焦點。美食業者也籲請將肉骨茶美食發揚光大，馬來西亞旅遊、藝術及文化部長張慶信最終決定要以開放性思維，研究將肉骨茶列美食遺產。

肉骨茶是大馬道地華人 美食之一，也是外國觀光 客慕名品嚐或Youtuber宣傳焦點。據國家遺產法，截至2023年多達213種的各州和各種族傳統食品被認可為國家遺產，肉骨茶未列其中，成為遺珠之憾。

大馬國會議員日前在質詢肉骨茶何時能成為傳統美食，不論是馬來西亞10大和30大美食中都沒有肉骨茶蹤影；另有國會議員盼政府應致力把椰漿飯、肉骨茶和叻沙列為國民美食。

旅遊、藝術及文化部（MOTAC）副部長凱魯菲道斯（Khairul Firdaus Akbar Khan）答詢稱，各種食品欲列入大馬傳統美食，各種族都能享用是首要條件，例如雞骨茶（Bak Kut Teh Ayam）。

凱魯菲道斯的答覆引發軒然大波，馬來西亞劉氏總會副總會長劉春認為，肉骨茶由巴生地區的華人發明，在大馬有數十年歷史，不僅是國際知名美食之一，也成為大馬的非穆斯林社會、尤其是華人日常傳統美食，應被列入國家傳統美食和遺產。

大馬媒體引述華總會長吳添泉觀點報導，肉骨茶已是全球老饕慕名而來的首選道地美食之一。大馬應把肉骨茶申請列入聯合國教科文組織的非物質文化遺產。