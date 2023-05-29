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夫妻驗DNA竟有血緣關係…雙方母親早知道 揭家族祕辛

綜合報導
一名男子結婚後才驚悉妻子與自己有血緣關係，此為示意圖。（取材自ingimage）
一名男子結婚後才驚悉妻子與自己有血緣關係，此為示意圖。（取材自ingimage）

一名男子出於好奇，買了DNA檢測工具與妻子一同檢測，以更深入了解雙方血統，沒想到竟揭開了驚人真相──原來2人竟有血緣關係，且雙方母親原來知情，並透露了家族秘辛。不過，男子與妻子已決定會繼續在一起，永不分離，網友看後紛紛對他表示同情。

綜合媒體報導，一名男子在「Reddit」論壇發文指出，與妻子於同一小鎮長大，高中時已經認識，直至雙方都結束第一段婚姻後終走在一起。

雙方家庭在小鎮極具名望，在好奇心驅使下，男子買了DNA檢測工具回家測試。由於妻子對家族歐洲血統感興趣，於是一同進行DNA檢測，沒想到兩家人竟有血緣關係。

男子表示，妻子母親知道結果後崩潰痛哭說，小時候就聽過自己不是父親親生，真正父親是男子的祖父，但她只當是謠言，沒想到一切都是真的。男子之後致電自己母親，但母親沒有驚訝，沉默片刻就明言「是，我有聽過』，而且也相信是真的，因為男子祖父是鎮上有名「花花公子」。

男子指出，自己母親與妻子母親顯然是同父異母姊妹，他與妻子也有血緣關係，然而他與妻子結婚時卻什麼都不知道，令他相當氣憤。目前雙方所有家人都買了DNA檢測工具，想解開家族身世真相，但男子與妻子已決定會繼續在一起，永不分離。

大部分網友都十分同情男子遭遇，並認為這種事並不罕見，最重要是兩人深愛對方，「我敢打賭這情況比人們想像的要普遍得多，在小鎮很常見」、「如果沒有一起生孩子，也沒有像家人一樣一起長大，那麼我會說你們的婚姻沒有道德問題」。

檢測 DNA

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