任職IBM休15年病假薪照領 英男仍不滿意 告雇主歧視未加薪

克利福德近日首度受訪，指自己長期接受化療，恐怕活不到65歲，打這場官司是為了家人。(取材自The Telegraph)

IBM 位於英國的一名IT部門員工，2008年因重病請假，沒想到這一休就是15年，期間仍領百萬年薪。然而去年這名男子卻將公司一狀告上法院，指控這些年來他從未獲得加薪，遭到雇主歧視 。最近他首度接受媒體訪問，強調自己絕非因為貪婪才這麼做。

每日電訊報報導，50歲的克利福德（Ian Clifford）是IBM資深IT技術人員，2008年起因精神健康相關原因開始請假，2012年被診斷出罹患第四期白血病。

當時IBM提供克利福德一份折衷方案，讓他減薪25%但保留職位，「不必上班」薪水照給，每年可領5萬4000英鎊（約6.71萬美元），一直到他65歲。去年2月他卻將IBM告上法院，指控受到身障歧視，因公司自2013年後就沒再調整他的薪水。

克利福德稱：「方案的重點是為無法工作的員工提供保障，如果薪水永遠凍漲就失去意義。」他透露自己爭取的是最低限度的2.5%調薪。

此案今年3月遭法官駁回，指克利福德「已獲得非常優渥的待遇」，「投訴內容實際上是指該方案對非工作職員的福利 不夠慷慨，因為自2013年4月6日以來，付款一直維持固定水準，如今滿10年，而且可能永久不變」。

克利福德近日首度受訪，指自己長期接受化療，恐怕活不到65歲，打這場官司是為了家人。

「人們可能覺得，這樣的待遇已經夠好，但首先，這些錢還要再被課稅，我還要付國民保險。兒子要上大學，房貸也不會因為你生病就不用繳…人們可能覺得我貪婪，但到頭來，這確實是我的不幸，我必須爭取當初這份工作給我的福利。」