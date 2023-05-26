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全球最貴 日本冰淇淋1份要價6390美元 創金氏紀錄

編譯徐榆涵
日本冰淇淋品牌「Cellato」推出一款全球最貴冰淇淋，每份售價88萬日圓，創下金氏世界紀錄。（取材自Cellato官網）
日本冰淇淋品牌「Cellato」推出一款全球最貴冰淇淋，每份售價88萬日圓，創下金氏世界紀錄。（取材自Cellato官網）

日本一家冰淇淋公司推出一款全球最貴冰淇淋，每份售價88萬日元（約6393美元），創下金氏世界紀錄。

紐約郵報報導，日本冰淇淋品牌「Cellato」推出一份名為「白夜」（Byakuya）的冰淇淋口味，使用產自義大利阿爾巴（Alba）有「白色鑽石」之稱的白松露製成，白松露每磅要價6905美元。此外，「白夜」還加入濃度8%的日本清酒渣，並在上方淋上帕瑪森起司，最後再撒上金箔裝飾，每份要價88萬日元。

取材自推特

這款冰淇淋是由Cellato與大阪知名法式餐廳RiVi的主廚山田直良（Tadayoshi Yamada）聯手打造，希望將歐洲和日本風味結合，打造出獨有風味。根據金氏世界紀錄官方說法，Cellato一名代表表示，共耗時一年半時間來研發口味，經過不斷嘗試與失敗才成功。

據了解，Cellato計畫推出含有其他奢侈成分組合的口味，像是香檳和魚子醬。

日本 義大利 推特

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