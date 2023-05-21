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保護原始森林 智利放羊吃草收奇效

中央社
智利南部城市聖胡阿納（Santa Juana）有一個山羊特遣隊，靠放牧山羊來控制在夏季助長森林大火的植被。圖為該計畫工作人員走過一群正在吃草的羊群。（路透）
智利南部城市聖胡阿納（Santa Juana）有一個山羊特遣隊，靠放牧山羊來控制在夏季助長森林大火的植被。圖為該計畫工作人員走過一群正在吃草的羊群。（路透）

今年稍早遭野火重創的智利南部城市聖胡阿納（Santa Juana），當地人有一個由山羊組成的特遣隊，來協助撲滅大火。

山羊特遣隊2月曾拯救過智利Bosques de Chacay的原始森林公園，免於被一場森林大火吞噬。那場大火是因熱浪和嚴酷乾旱而起，導致智利中南部數十人喪命、數以千計的人受傷，和近44萬公頃的土地遭焚燬。

這樣的技術也被用在葡萄牙和西班牙，他們靠放牧的山羊來控制乾燥的牧場和其他在夏季助長森林大火的植被。此外，山羊的糞便有助於土壤變得肥沃，防止土壤受到進一步侵蝕。

克魯塞斯說：「大火蔓延到我們這裡的森林，但只有第一排樹木真的受到影響，那不到公園10％的面積。」她並表示，是有小火災發生，但因為灌木叢很少，所以火勢沒有蔓延開來。

在2017年發生奪命野火後，克魯塞斯啟動這個計畫，她的羊群一路從16隻山羊增加到150隻，並希望以此激勵其他人仿效。

熟知這種被稱為「戰略性放牧」技術的智利康塞普西翁大學（University of Concepción）林業工程師拿坡里（Francisco Di Napoli）說：「在智利，我們在防火方面失敗了，但這些動物可以給我們很多幫助。」

拿坡里補充道，其他組織應該「評估這種方法可以應用的地方。找出有燃料的地方，然後讓山羊吃掉它們」。

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