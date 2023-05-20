南韓「聚餐挑戰」 促梨泰院恢復生機

南韓中小風險企業部串聯藝人等公眾人物發起「聚餐挑戰」，希望協助梨泰院恢復往日風光，圖為梨泰院裡到處林立的夜店招牌。(歐新社)

歷經疫情衝擊與去年萬聖節 踩踏事件悲劇，曾是首爾熱門商圈的梨泰院 光景大不如前，南韓中小風險企業部串聯藝人等公眾人物發起「聚餐挑戰」，希望協助梨泰院恢復往日風光。

去年萬聖節前夕，室外口罩規範解除、加上邊境鬆綁，大量人潮湧入充滿異國風情的梨泰院商圈，歡樂氣氛中卻不幸發生嚴重踩踏意外、造成逾百人身亡，當地商家坦言，至今尚未能完全走出意外陰霾與悲痛。

悲痛之餘，人潮商機因意外再次遠離梨泰院後，如何維持營運與生計，成了當地商家另一大難關。當地店家代表向媒體表示，高昂店租與人工費用讓店主們苦不堪言，還有老闆自己到外面打工，以求撐過這次難關，意外至今近半年，回到梨泰院的人潮與銷售額大約只有先前的3到4成。

為帶動人潮重新回流，中小風險企業部日前在梨泰院的世界美食 街舉行展示會，邀請藝人金元萱、李太成、Cheetah、黃燦盛，以及多明尼加共和國駐韓大使、前墨西哥駐韓大使等公眾人物與藝術家展出畫作、攝影照片等作品。

在兩天展示期間，當地青年商家代表也以快閃店形式於漢彌頓飯店2樓店鋪設置洋酒市集，還有當地餐廳免費提供的各國美食供遊客嘗鮮。

中企部也藉此機會發起「聚餐挑戰」，被點名者必須找親朋好友到梨泰院聚餐，上傳認證照到Instagram上附註關鍵字#eat_taewon，並推薦其他人參與。中企部部長李永作為提出這次「聚餐挑戰」提案者，也率先點名多明尼加駐韓大使與首爾市長吳世勳參與這次挑戰。

李永表示，中企部從去年底開始為復興梨泰院商圈做準備，希望吸引更多人造訪梨泰院，不只要讓梨泰院恢復往日風光，還要進一步成為未來可以代表南韓的象徵。