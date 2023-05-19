我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蛋價狂跌 南加華人超市搶購「不買就虧了」

知情人士：澤倫斯基將現身日本廣島 親自參加G7峰會

日網友老家意外挖出77年威士忌 網：價值一輛車

聯合新聞網
一位開酒吧的網友在老家意外找到一支經典款，價值500萬日幣的威士忌。（取材自推特）
一位開酒吧的網友在老家意外找到一支經典款，價值500萬日幣的威士忌。（取材自推特）

酒精飲料因為製造年分、環境等等的不同，內容上會出現一些差異。某些早期年分的品項，更是炙手可熱，甚至一瓶價值就高達500萬日幣（約3.7萬美元）。近來有位日本網友，就分享他在老家，竟意外找到一瓶近77年前的熱門威士忌。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，在日本經營酒吧「BarPalinka」的推特網友松澤最近分享，表示他日前回到老家的時候，竟然意外挖出一瓶1946年的「麥卡倫威士忌」。這款威士忌當初因為在第二次世界大戰戰後製造，無法取得木炭蒸餾，而改用泥炭代替，因而產生特別的香氣，是非常名貴的一款威士忌。

松澤指出，以前他爸爸在老家就是開酒吧的，但他完全不知道居然藏了這款酒。問怎麼得到的，父親也只淡淡地表示當時就買下來了。然而這一支酒可是沒幾個人實際見過，只能在網路或漫畫裡看過的超珍稀款，市場價格高達500萬日幣，是許多愛好者趨之若鶩的夢幻逸品。

許多網友也紛紛回應，「光拿著手都會抖」、「這能抵一台車了」、「太扯太扯太扯（喪失語言能力）」、「可以當傳家寶了」、「居然是1946年耶」、「應該要用8K錄影保存珍貴畫面」、「再留到2046年吧」、「趕快喝了吧（惡魔的低語）」、「這是我喝過最貴的一款」。

日本 推特

上一則

金莎巧克力驚見蟲 女童險吞下肚補充蛋白質

下一則

性感照遭外流慘被嘲笑 美女大生轉念自賣裸照賺翻

延伸閱讀

美國現象／只播女性賽事 亞裔女開酒吧大賺

美國現象／只播女性賽事 亞裔女開酒吧大賺
酒保老家挖出1946年威士忌 網驚：價值能抵一輛車

酒保老家挖出1946年威士忌 網驚：價值能抵一輛車
亞裔女開酒吧只播女性運動賽事 八個月內賺近百萬

亞裔女開酒吧只播女性運動賽事 八個月內賺近百萬
5款經典雞尾酒調法學起來 夏日宴客露一手

5款經典雞尾酒調法學起來 夏日宴客露一手

熱門新聞

一對亞裔母子的床邊對話感動千萬人。(擷自Breitbart News影片)

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

2023-05-14 15:35
泰國前總理塔信么女、國會最大在野黨「為泰黨」總理候選人之一貝東塔。(美聯社)

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

2023-05-14 17:03
烏克蘭總統澤倫斯基(左)突訪巴黎，爭取歐盟成員國支持，受到法國總統馬克宏歡迎。(歐新社)

馬克宏會見澤倫斯基 稱俄羅斯挫敗「已成中國附庸」

2023-05-14 21:21
一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，村民直呼「這是神蹟」紛紛跑來觀賞，但後來知道真相後全都崩潰了，因為這隻仙氣白蛇其實是劇毒白化眼鏡蛇。 (截自影片)

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

2023-05-10 18:56
英國哈利王子的發言人17日表示，哈利與妻子梅根還有她母親，在紐約參加完頒獎典禮後，與狗仔隊捲入一場「近乎災難性」的飛車追逐，多次差點碰撞「險些釀成大禍」。（美聯社）

哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全

2023-05-17 20:48
哈利（左）與梅根恐怕再也回不去皇室，有可能真的會變局外人。（路透資料照片）

兩代英王態度大不同？查理想跟哈利和解 威廉死不願

2023-05-14 19:26

超人氣

更多 >
醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升

醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升
創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷

創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷
苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義

苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義
研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷
用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢