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送暖… 75歲日翁在烏克蘭開店 免費供餐

綜合報導
日本老爺爺土子文則在烏克蘭哈爾科夫開了一家餐館，免費給民眾提供熱食。(路透)
日本老爺爺土子文則在烏克蘭哈爾科夫開了一家餐館，免費給民眾提供熱食。(路透)

一位75歲的日本老爺爺遠赴烏克蘭送暖，他在烏東大城哈爾科夫靠募款開設咖啡館免費供餐，每天湧入數百人領取餐點。許多人都向這位無私付出的老爺爺致上謝意。

據公共新聞網報導，來自東京的土子文則，在去年2月到烏克蘭旅遊，當時局勢緊繃，日本大使館勸他離開，但他到波蘭之後，看到俄軍入侵、烏克蘭人在砲火中苦苦生存的消息，止不住心中的憤怒，隨後就決定返回烏克蘭，並前往東部的哈爾科夫，跟當地民眾一起躲在地鐵站

日本75歲老翁土子文則遠赴烏克蘭當志工又提供免費餐點。(視頻截圖)
日本75歲老翁土子文則遠赴烏克蘭當志工又提供免費餐點。(視頻截圖)

土子在地鐵站生活長達7個月，他跟著避難民眾在車站大廳睡覺、洗澡、洗衣服，提到當時避難的情況，土子忍不住落淚。他說：「地鐵站有很多很多人，難民、兒童、老年、婦女，很多很多人都非常非常飢餓。」

據報導，土子開始向民眾發放食物，到去年12月才離開地鐵站。之後他透過各種社交媒體平台，向家鄉的日本人募捐開設咖啡館免費供餐，現在每天可以招待500人。

烏克蘭民眾托夫斯脫皮雅托娃表示，「我想感謝他，有這麼真誠的人敞開心扉，犧牲自己的生活和時間來幫助和給予希望，真的很棒。」

土生土長的日本人，遠赴烏克蘭當志工又提供免費餐點的消息，很快傳遍烏國網路。不少還有經濟能力的烏克蘭人會特地前往咖啡館捐款，並表達謝意。

地鐵站 烏克蘭 日本

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