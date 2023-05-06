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展示大衛像丟差 校長應義美術館邀請看真跡

編譯周辰陽
美國佛州塔拉哈西古典學校前校長卡拉斯奎拉（右）3月因家長投訴藝術課展示「大衛像」而被迫辭職，28日來到義大利佛羅倫斯學院美術館親自參觀真跡，並與館長霍爾柏格（左）合影。（美聯社 ）
美國佛州塔拉哈西古典學校前校長卡拉斯奎拉（右）3月因家長投訴藝術課展示「大衛像」而被迫辭職，28日來到義大利佛羅倫斯學院美術館親自參觀真跡，並與館長霍爾柏格（左）合影。（美聯社 ）

美國佛州塔拉哈西古典學校（Tallahassee Classical School）3月發生校長因家長投訴藝術課展示世界最著名雕像之一的「大衛像」而被迫辭職。BBC報導，這位校長與家人日前到義大利佛羅倫斯學院美術館（Accademia Galleria），親自參觀了文藝復興巨匠米開朗基羅的傑作。

根據報導，塔拉哈西古典學校前校長卡拉斯奎拉（Hope Carrasquilla）與家人是應學院美術館館長霍爾柏格（Cecilie Hollberg）之邀而來。卡拉斯奎拉在聲明告訴BBC，自己對展覽館印象深刻，「我覺得好美，看上去像是座教堂。給我留下最深刻印象的事情是，這整座展覽館是為他而蓋的」。

卡拉斯奎拉說，「人的身體本身沒有什麼不妥，如果米開朗基羅以任何其他方式雕刻他，那就會把他做錯了，我覺得太棒了」。

霍爾柏格館長則表示，她很榮幸親自向卡拉斯奎拉介紹「大衛像」。她說，「這是一件傑作，代表純潔與純真的宗教象徵、正義戰勝邪惡的勝利」，她並指博物館的參觀者有超過半數來自美國。

此前新聞報導，塔拉哈西古典學校規定教授「有爭議」主題前必須知會家長。卡拉斯奎拉當時表示，有家長聲稱自己沒有提前收到子女會參觀裸體作品的通知，有一名家長甚至稱「大衛像」根本就是色情，此事引發國際抗議與古典藝術界的困惑。佛州教育部也被驚動，發出聲明宣布「大衛像」具有「藝術與歷史價值」。

佛州 美術館 教育部

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