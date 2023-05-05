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3歐元義大利買3屋 花6萬裝修 加州女說划算 老公罵她瘋了

編譯徐榆涵
在美國加州擔任房產經理的丹尼爾絲（Rubia Daniels）用3歐元在義大利小鎮買了三棟中古屋，修繕費用高達6萬歐元。（取材自推特）
在美國加州擔任房產經理的丹尼爾絲（Rubia Daniels）用3歐元在義大利小鎮買了三棟中古屋，修繕費用高達6萬歐元。（取材自推特）

義大利政府近年啟動「1歐元房產計畫」，以一間房只要1歐元（約1.1美元）價格吸引全球民眾前往買房定居，解救人口外移危機。一名49歲女子2019年花了3歐元買了三間中古屋，但總修繕費高達6萬歐元，讓女子的老公都覺得她瘋了。

鏡報報導，在2019年聽說義大利推出「1歐元房產計畫」後沒多久，來自巴西、在美國加州擔任房產經理的丹尼爾絲（Rubia Daniels）隨即用3歐元在義大利西西里穆索梅利（Mussomeli）買了三棟中古屋，彼此之間的距離車程不到10分鐘，但每間房子的修繕費用要約2萬歐元，總共要花6萬歐元。

雖然親友們都覺得丹尼爾絲做了一個很糟的決定，連先生也認為她瘋了，但她不以為然，認為這是一個很划算的投資，因為在加州花2萬美元都買不到一輛車子，但在義大利卻可以獲得和裝修好一棟房子，這算是一筆非常小的投資。

丹尼爾絲表示，目前她計畫將三間房子中最小的一間改造成自住的房子，其餘兩間較大的房子，她想要改建成健康中心和美術館，她說穆索梅利雖然是一個小鎮，但各項基礎建設應有盡有。

在美國加州擔任房產經理的丹尼爾絲（Rubia Daniels）用3歐元在義大利小...
在美國加州擔任房產經理的丹尼爾絲（Rubia Daniels）用3歐元在義大利小鎮買了三棟中古屋。（取材自推特）

義大利 加州 投資

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