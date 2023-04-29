日本嬰兒參加東京淺草寺「哭哭相撲」 先哭先贏

日本數十名嬰兒，日前參加東京淺草寺的傳統儀式「哭哭相撲」。(Getty Images)

日本 數十名嚎啕大哭、身穿相撲圍兜的嬰兒日前現身東京淺草寺的傳統儀式「哭哭相撲」（crying sumo），今年是該活動因疫情 停辦四年後首次回歸。根據日本傳統習俗，哭哭相撲能為嬰兒帶來健康。

比賽由身穿日本傳統服飾、手握木扇的裁判主持，採一對一進行。雙方家長高舉各自穿者相撲圍兜的嬰兒，工作人員則戴上鬼面具嚇唬嬰兒，先哭出來的嬰兒就成為該場比賽贏家。

淺草寺活動方表示，一共64名嬰兒參與今年的哭哭相撲。綜合電訊報導，一名育有八個月大女嬰的母親表示，根據嬰兒的哭聲就能判斷他們的健康狀況，她希望能在比賽上聽見孩子健康的哭聲。

舉辦哭哭相撲活動、淺草觀光 聯盟（Asakusa Tourism Federation）會長富士滋美（Shigemi Fuji）說，不了解的人可能會覺得故意嚇哭嬰兒很惡劣，但在日本傳統習俗中，哭聲響亮代表嬰兒能健康長大。

滋美也說，日本各地的神社及寺廟都會舉行哭哭相撲，每個地區的哭哭相撲規則都不同，在某些地區由先哭的嬰兒獲勝，在其他地區可能由後哭的嬰兒獲勝。