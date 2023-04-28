只因貼上「啤酒中的香檳」標籤 2300罐啤酒遭銷毀

超過2300罐的美樂High Life啤酒在歐洲遭銷毀，原因出在這些啤酒貼上「啤酒中的香檳」標籤。（美聯社）

今日美國報報導，歐洲國家的主管機關「真的」輾碎了超過2300罐的美樂High Life啤酒（Miller High Life），原因出在這些啤酒貼上了「啤酒中的香檳」（The Champagne of Beers）標籤。

據報導，比利 時海關2月在安特衛普扣押了一批2352罐美樂High Life啤酒，保護法國東北部香檳地區原產地名稱與商標的同業團體「法國香檳委員會」（Comité Champagne）則要求把這批運往德國 的啤酒銷毀。

法國香檳委員會在新聞稿指出，美樂High Life啤酒因為標示為「啤酒中的香檳」，侵犯了香檳地區的名稱與商標。

法國香檳委員會不只為銷毀過程出錢，還發布了總計98箱啤酒的處理與回收過程影像跟照片，並稱啤酒與啤酒罐以「對環境負責任的方式回收」。總經理戈梅爾（Charles Goemaere）在聲明表示，「此舉印證了歐洲聯盟重視原產地名稱的重要性，以及獎勵香檳生產商保護自己名稱的決心」。

美聯社報導，擁有美樂High Life啤酒品牌的墨森庫爾釀酒公司目前並未將該啤酒出口到歐盟 ，比利時海關則拒絕透露是誰訂購。