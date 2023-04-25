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狗好友闊別數月 飼主開視訊「熱聊」感動百萬網友

聯合新聞網／綜合報導
兩隻狗狗透過螢幕看到對方，忍不住發出思念的聲音。（取材自TikTok）
兩隻狗狗透過螢幕看到對方，忍不住發出思念的聲音。（取材自TikTok）

加拿大一對狗狗好朋友，在去年由於主人找到新工作被迫和彼此分離數月。日前兩隻狗狗的飼主想到用視訊讓愛犬們「見上一面」，沒想到牠們一看到對方出現在螢幕，立刻情感爆發，發出一陣長嚎，讓網友們驚呼：「牠們真的在聊天！」

薩迪（Sadie）是一隻哈士奇及牧羊犬的混種狗，羅洛（Rollo）則有著羅威納犬及牧羊犬的血統，兩人的主人分別是凱拉（Kayla）和凱特琳（Caitlin）。兩人因緣際會成了房客，朝夕相處下兩人兩狗漸漸成了好朋友。

凱特琳在去年找到新工作，不得不搬到距離三小時車程的地方，愛犬羅洛也因此被帶離原本的住所，好一段時間都見不到玩伴薩迪。兩名主人捨不得狗狗如此孤單，突發奇想利用FaceTime視訊，沒想到兩隻狗狗真的認真盯著螢幕裡的熟悉臉孔，甚至開始發出「嚶嚶嚶」的聲音，電腦另一頭也傳來一番嚎叫作為回應，讓凱拉及凱特琳都相當驚喜。

後續兩人找到機會讓薩迪及羅洛在現實生活見上一面，美夢成真的兩隻汪看著彼此顯得相當興奮，「遠距離」的感情也觸動百萬名網友的心，紛紛留言表示「看到快哭了」、「拜託讓牠們再見一面」、「比人類還懂得表達情感」、「值得拍成一部電影」。

@rolloandsadie

When you really miss your bestie 🚨🚨🚨 #dog #dogsoftiktok #dogs

♬ original sound - Rollo and Sadie

凱特 電影 加拿大

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